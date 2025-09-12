iPhone 17 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı!

Apple'ın Awe Dropping etkinliğinde tanıtılan yeni iPhone modelleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max Türkiye'de ön siparişe açıldı. Peki, güçlü donanım ve şık tasarımıyla kendisine hayran bırakaran yeni telefonlar ne kadar fiyata satılıyor?

iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatı

Model 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 17 77.999 TL 89.999 TL – – iPhone Air 97.999 TL 109.999 TL 121.999 TL – iPhone 17 Pro 107.999 TL 119.999 TL 131.999 TL – iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 131.999 TL 143.999 TL 168.999 TL

Gücünü Apple A19 işlemcisinden alan iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümünü satın almak için 77 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümünü satın almak için ise 89 bin 999 TL ücret ödemek gerekiyor. Bu telefonda 1 TB depolama seçeneği bulunmuyor.

İnceliğiyle kendisine hayran bırakan iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 97 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü için ise 121 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Hem gelişmiş kamerası hem de Apple A19 Pro işlemcisiyle öne çıkan iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 107 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 131 bin 999 TL fiyata satılıyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 131 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 143 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 168 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

iPhone 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel çözünürlük

1206 x 2622 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP fusion ana kamera + 12 MP 2x telefoto kamera

48 MP fusion ana kamera + 12 MP 2x telefoto kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 24 MP kamera

24 MP kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)

1206x2622 piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.9 İnç

6.9 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)

1206x2622 piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefon yüksek grafikli mobil oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor ve yoğun kaynak gerektiren işlemleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. En güçlü iPhone modelleri arasında yerini alan iPhone 17 Pro Max'te ayrıca gelişmiş soğutma teknolojisi de bulunuyor.

Hangi iPhone modelini satın almayı düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinde en çok hangi özelliği sevdiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumalr kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.