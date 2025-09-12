iPhone 17 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı!
Çok güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan iPhone 17 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte yeni iPhone modellerinin fiyatları ve dahası!
Apple'ın Awe Dropping etkinliğinde tanıtılan yeni iPhone modelleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max Türkiye'de ön siparişe açıldı. Peki, güçlü donanım ve şık tasarımıyla kendisine hayran bırakaran yeni telefonlar ne kadar fiyata satılıyor?
iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatı
|Model
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17
|77.999 TL
|89.999 TL
|–
|–
|iPhone Air
|97.999 TL
|109.999 TL
|121.999 TL
|–
|iPhone 17 Pro
|107.999 TL
|119.999 TL
|131.999 TL
|–
|iPhone 17 Pro Max
|119.999 TL
|131.999 TL
|143.999 TL
|168.999 TL
Gücünü Apple A19 işlemcisinden alan iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümünü satın almak için 77 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümünü satın almak için ise 89 bin 999 TL ücret ödemek gerekiyor. Bu telefonda 1 TB depolama seçeneği bulunmuyor.
İnceliğiyle kendisine hayran bırakan iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 97 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü için ise 121 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.
Hem gelişmiş kamerası hem de Apple A19 Pro işlemcisiyle öne çıkan iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 107 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 131 bin 999 TL fiyata satılıyor.
6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 131 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 143 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 168 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.
iPhone 17 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 İnç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel çözünürlük
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP fusion ana kamera + 12 MP 2x telefoto kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 24 MP kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
iPhone Air Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.5 İnç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
- Ağırlık: 165 gram
- Kalınlık: 5,6 mm
iPhone 17 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 İnç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
iPhone 17 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.9 İnç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
Asgari Ücretle iPhone Almak İçin Kaç Gün Çalışmalısınız?
iPhone 17 serisi, yüksek fiyatlarıyla yine gündemde. Peki, asgari ücret kazanan bir çalışan, bu telefonlardan birini satın almak için kaç gün çalışmak zorunda?
Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefon yüksek grafikli mobil oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor ve yoğun kaynak gerektiren işlemleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. En güçlü iPhone modelleri arasında yerini alan iPhone 17 Pro Max'te ayrıca gelişmiş soğutma teknolojisi de bulunuyor.
Hangi iPhone modelini satın almayı düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinde en çok hangi özelliği sevdiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumalr kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.