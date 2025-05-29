Yapay Zekanın Babasından Korkutan Açıklama! İşsizlik Krizi Yolda

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte insanların işlerini kaybetme endişesi her geçen gün daha da artıyor. Özellikle beyaz yakalılar bu konuda daha fazla tedirginken, son olarak ChatGPT rakibi popüler sohbet botu Claude’un geliştiricisi Anthropic’in CEO’su Dario Amodei’den de dikkat çeken bir uyarı geldi.

Yapay Zeka, İşsizliği Artıracak

Amodei, ABD merkezli basın kuruluşu Axios’a verdiği röportajda özellikle teknoloji, finans, hukuk ve danışmanlık gibi sektörlerde kariyerinin başındaki çalışanların ciddi risk altında olduğunu belirtti. Ona göre yapay zeka nedeniyle işsizliğin ABD’de yüzde 10 ila 20 seviyelerine çıkması mümkün. Elbette bu oranlar Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olsa da benzer bir tablonun diğer ülkelerde de görülmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

Ayrıca toplumun büyük kısmının yapay zekanın oluşturacağı risklerin farkında bile olmadığını söyleyen Anthropic CEO'su, diğer yapay zeka şirketlerinde yöneticilik yapan isimlerin de kendisiyle aynı düşüncede olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'de Durum Ne?

Ülkemizde teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunuyor ve bu firmalarda binlerce kişi istihdam ediliyor. Ancak son aylarda sektörden gelen haberler, Türkiye’de de önemli ölçüde işten çıkarmaların yaşandığını gösteriyor. Amodei ise yapay zekanın etkilerinin henüz tam anlamıyla hissedilmediğini düşünüyor. Yani tehlike büyük.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka Türkiye'de işsizliği ne kadar etkiler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.