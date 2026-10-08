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ChatGPT'nin 13-17 yaş arasındaki kullanıcılara özel sürümü, kapsamlı bir güvenlik testinden en düşük notla çıktı. Testi yapan ABD merkezli Common Sense Media, çocuklara yönelik medya ve teknoloji ürünlerini değerlendiren kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Denemelerde ebeveyne bağlı yeni hesaplarda riskli konuşmalar yapıldığında Gençler İçin ChatGPT ailelere hiç bildirim göndermedi.

Gençler İçin ChatGPT Nedir?

OpenAI, ChatGPT'nin gençlere özel sürümünü 18 Ağustos'ta kullanıma sundu. Sürümde adım adım öğrenme modu, ders çalışma saatleri, ebeveyn denetimi ve yüksek riskli durumlarda ailelere gönderilen güvenlik bildirimleri bulunuyor. Kullanıcı yaşını 13 ile 17 arasında belirttiğinde ya da sistem 18 yaşından küçük olduğunu tahmin ettiğinde hesap bu sürüme geçiyor.

Common Sense Media Testlerde Ne Buldu?

Kuruluşun Gençlik Yapay Zekâ Güvenliği Enstitüsü, ürünün çıkışından önce ve sonra 13-17 yaş olarak kaydedilen hesaplarda 4 binden fazla komut denedi. Test ekibi, ebeveyne bağlı on ikiden fazla yeni hesapta intihar düşüncesi, kendine zarar verme ve yeme bozukluğu gibi konuları açıkça konuştu. Bu hesapların hiçbirinden ailelere bildirim gitmedi.

Testlerdeki bildirimlerin hepsi, hassas konularda haftalardır konuşma geçmişi olan hesaplardan geldi. Rapora göre bu durum, bildirimlerin mesajın ciddiyetine değil hesabın geçmişine bağlı olduğuna işaret ediyor. ChatGPT ayrıca kriz desteği gerektiren durumların dörtte birinden fazlasında gençleri bir yardım hattına ya da uzmana yönlendirmedi.

Yaş tespitinde de bir açık ortaya çıktı. Yetişkin olarak kaydedilen test hesapları, günlerce süren denemelerde "13 yaşındayım" denmesine ve ChatGPT'nin bunu kabul etmesine rağmen gençlere özel sürüme geçmedi. Kuruluşa göre kayıt sırasında yaşını büyük gösteren gençler, bu sürümün korumalarıyla hiç karşılaşmayabilir.

Rapora göre öğrenme modu da amacına ulaşmıyor. Gençler, cevabı doğrudan gösteren yeni bir seçenekle ödevlerde adım adım anlatımı atlayabiliyor. Ebeveynlerin belirlediği ders çalışma saatleri de komutun başındaki "@study" ifadesi silinerek devre dışı bırakılabiliyor.

Bu, kuruluşun ChatGPT hakkındaki ilk olumsuz değerlendirmesi değil. Common Sense Media, Ekim 2025'te uygulamanın geneline "yüksek risk", Kasım 2025'te de ruh sağlığı desteğine "kabul edilemez risk" notu vermişti.

OpenAI Rapora Nasıl Yanıt Verdi?

OpenAI sözcüsü, Education Week'e yaptığı açıklamada bu testlerin gençlere yönelik korumaların uygulamada nasıl çalıştığını doğru yansıtmadığını söyledi. Şirket, raporu incelerken ebeveynin bildirim alabilmesi için iki hesabın yaklaşık üç saat bağlı kalması gerektiğini de belirtti.

Common Sense Media ise test hesaplarının bir kısmının üç saatten uzun süre bağlı kaldığını açıklayarak sonuçlarının arkasında durdu. OpenAI'dan ürünün tanıtımına ara vermesini de isteyen kuruluşa göre gençler, şirket güvenli bir deneyim sunana kadar ChatGPT'yi hiç kullanmamalı.

Editörün Yorumu

Gençler İçin ChatGPT'nin en önemli vaadi, riskli bir konuşmada aileyi uyaran bildirimlerdi. Asıl sorun, bu bildirimlerin mesajın ciddiyetine değil hesabın geçmişine bağlı görünmesi. Hesabını yeni açan bir genç, korunmaya en çok ihtiyaç duyduğu anda ailesine hiçbir uyarı gitmeden yalnız kalabiliyor. OpenAI'ın test yöntemine itiraz etmesi bu açığı kapatmıyor. Bu sorun çözülene kadar ailelerin bildirimlere güvenmek yerine çocuklarıyla konuşması en doğru yol.