Fortnite'tan One Piece Hayranlarını Heyecanlandıran Paylaşım

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Sızıntılarda adı geçen One Piece iş birliğine Fortnite'tan da bir işaret geldi. Oyunun resmi X hesabı, One Piece ve Chainsaw Man karakterlerinin yer aldığı bir hayran görseline numara fişiyle yanıt verdi. Epic Games ise iş birliğini henüz doğrulamadı.

One Piece İş Birliği Hakkında Neler Biliniyor?

Bir hayranın X'te paylaştığı görselde, Fortnite'a gelmek için sıra bekleyen anime kahramanları yer alıyor. Görselde One Piece ve Chainsaw Man'in yanı sıra başka anime serilerinden karakterler de bulunuyor. Oyunun resmi hesabı bu paylaşıma, üzerinde "A84" yazan bir numara fişiyle yanıt verdi.

Insider Gaming'in aktardığı sızıntılara göre One Piece bir süredir Fortnite'ın gündeminde. İddiaya göre iş birliği, 1 Kasım'da başlaması ve Bölüm 7'yi kapatması beklenen mini sezonla gelebilir. Oyuna daha önce de 2021'de Naruto, 2022'de Dragon Ball, 2023'te Attack on Titan karakterleri gelmişti.

Fortnite'ta Ekim 2026'da Hangi Etkinlik Var?

Oyunda Ekim 2026 boyunca Cadılar Bayramı etkinliği Fortnite Kâbusları düzenleniyor. Epic Games'in duyurusuna göre etkinlikte Five Nights at Freddy's, Elm Sokağında Kâbus, Beetlejuice ve Hazbin Hotel gibi yapımlardan karakterler yer alıyor. Hayran görselindeki karakterlerden Black Clover'ın Asta'sı da kadroda bulunuyor. Etkinliğe ay boyunca yeni karakterler eklenecek.

Editörün Yorumu

Anime iş birliklerinin ilgi görmesinin nedeni, oyunculara yıllardır izledikleri karakterlerle oynama fırsatı vermesi. One Piece bu ilgiyi daha geniş bir kitleye taşıyabilir, çünkü dünyanın en çok satan manga serisi Netflix uyarlamasıyla animeyle ilgilenmeyen izleyicilere de ulaştı. Bu yüzden One Piece, Fortnite'ın bugüne kadarki en büyük anime iş birliği olabilir. Resmi hesabın bir hayran görseline yanıt vermesi de serinin oyuna gelmesinin uzak bir ihtimal olmadığını düşündürüyor.