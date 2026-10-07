Windows XP'nin Unutulan Özelliği Windows 11'le Geri Dönebilir

Microsoft, Windows 11 görev çubuğu için yeni bir önizleme seçeneğini test ediyor. Bu seçenekle uygulama simgesinin üzerine gelindiğinde açık pencerelerin küçük resimleri yerine başlıklarından oluşan bir liste açılıyor. Aynı görünüm yıllar önce Windows XP'nin görev çubuğunda da bulunuyordu. Test sürümünde bilgisayara bağlı telefonu çaldırma özelliği de yer alıyor.

Windows 11 Görev Çubuğu Liste Görünümü Nasıl Çalışıyor?

Windows 11'de görev çubuğundaki bir uygulamanın üzerine gelindiğinde açık pencerelerin küçük resimleri gösteriliyor. Liste görünümü seçildiğinde bu küçük resimlerin yerini uygulama simgesi ve pencere başlığından oluşan sade bir liste alıyor.

Ayar Kişiselleştirme altındaki Görev Çubuğu sayfasında yer alıyor. İngilizce sürümde "Show taskbar previews as" adını taşıyan açılır menüde Küçük resim (Thumbnail) ve Liste (List) olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Varsayılan görünüm küçük resim olarak kalıyor.

Liste görünümü aynı uygulamada çok sayıda pencere açık olduğunda aranan pencereyi bulmayı kolaylaştırabilir. Toplantıda ekran paylaşırken pencere içeriğinin önizlemede görünmemesi de bir avantaj. Windows XP aynı uygulamanın pencerelerini tek düğmede grupluyor ve düğmeye tıklandığında başlıkları liste halinde gösteriyordu.

Canlı küçük resimler Windows Vista ile gelmişti. Windows 7 de çok sayıda pencere açıldığında küçük resimler yerine listeye geçiyordu. Bu görünümü kayıt defteriyle zorlamak mümkündü ancak bu yöntem Windows 11 24H2 ile çalışmaz hale geldi.

Windows 11'in Mobil Cihazlar Kutusu Neler Sunuyor?

Aynı test sürümünde Hızlı Ayarlar'a Mobil cihazlar adlı yeni bir kutu da eklendi. Bilgisayara bağlı Android telefon, Telefon Bağlantısı uygulamasını açmadan bu kutudan yönetilebiliyor. Kullanıcılar Rahatsız Etmeyin modunu açabiliyor, zil sesini kontrol edebiliyor ve kaybolan telefonu çaldırabiliyor.

Kutu bağlı telefonun adını gösteriyor; oka tıklandığında eşleştirilen tüm telefonların listelendiği bir sayfa açılıyor. Telefon bağlı değilse aynı kutudan yeni cihaz eklenebiliyor. Cihaz ekleme ekranında Android ve iPhone seçenekleri yer alıyor ancak kontrollerin iPhone'da çalışıp çalışmadığı belli değil.

Windows 11'in Yeni Görev Çubuğu Özelliği Ne Zaman Gelecek?

İki özellik de Windows Insider programının deneysel kanalındaki Build 26340 test sürümlerinde gizli olarak bulunuyor. Özellikler 25 Eylül'de yayımlanan 26340.9577 sürümünden beri sistemde bulunuyor. Windows Latest ise 26340.9596 sürümünde ikisini de etkinleştirip denedi. Microsoft bu özelliklere sürüm notlarında yer vermedi ve herkese ne zaman sunulacağını açıklamadı. Windows 10'un sevilen bir özelliğinin de bu yıl Windows 11'e döneceği duyurulmuştu.

Windows 11 Liste Görünümü Nasıl Açılır?

Özellikleri şimdiden denemek isteyenler deneysel kanaldaki Build 26340 sürümünde ViVeTool aracını kullanabilir. Yönetici olarak açılan Komut İstemi'nde şu komutların çalıştırılması gerekiyor:

Liste görünümü için: vivetool /enable /id:62932453

Mobil cihazlar kutusu için: vivetool /enable /id:62103454

Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu yolundan Liste seçeneği seçilebiliyor. Gizli özellikler hatalı çalışabileceği için bu yöntemi ana bilgisayar yerine bir test bilgisayarında denemek daha güvenli.

Editörün Yorumu

Windows 11 çıktığından beri en çok eleştirilen yerlerden biri görev çubuğu oldu. Microsoft 2023'te pencereleri gruplamama seçeneğini geri getirmişti, şimdi de XP'nin liste görünümünü test ediyor. Bu da şirketin kaldırdığı özellikleri kullanıcı tepkisine göre yeniden düşündüğünü gösteriyor. Çok pencereyle çalışanlar ve sık ekran paylaşanlar için liste görünümü küçük resimlerden daha kullanışlı. Mobil cihazlar kutusu ise Telefon Bağlantısı uygulamasını her seferinde açma derdini bitiriyor. Ancak deneysel kanalda görülen pek çok özellik kararlı sürüme hiç ulaşmadı. Bu yüzden ikisi de herkese açılmadan heyecanlanmak için erken.