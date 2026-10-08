Google, Kod Bilmeden Oyun Yapabileceğiniz Playground'u Duyurdu

Google, kod bilmeyen birinin de oyun yapabilmesini sağlayan yeni bir platform açtı. Playground adını taşıyan bu platformda aklınızdaki oyunu yazıyla anlatıyorsunuz, yapay zeka da bunu birkaç dakika içinde oynanabilir bir oyuna dönüştürüyor. Ortaya çıkan oyunu hemen oynayabiliyor, isterseniz arkadaşlarınızla ya da tüm Playground kullanıcılarıyla paylaşabiliyorsunuz. Platform 7 Ekim 2026 itibarıyla yalnızca ABD'deki 18 yaş üstü kullanıcılara açık. Google, Türkiye dahil diğer ülkeler için henüz bir tarih paylaşmadı.

Playground'da Oyun Nasıl Yapılıyor?

Google Labs bünyesinde geliştirilen Playground, ilk açıldığında karşınıza bir sohbet ekranı çıkarıyor. Burada nasıl bir oyun istediğinizi anlatıp oyunun 2D mi 3D mi olacağını, tek başınıza mı yoksa başkalarıyla mı oynanacağını seçiyorsunuz. Boş bir sayfayla başlayabileceğiniz gibi hazır örneklerden birini alıp kendi fikrinize göre değiştirmek de mümkün. Nereden başlayacağını bilemeyenler için adım adım yol gösteren bir mod da bulunuyor.

Oyun hazırlandıktan sonra işiniz bitmiyor. Oynarken beğenmediğiniz bir şey olursa bunu da yazarak düzeltiyorsunuz. Karakterin daha yükseğe zıplamasını, düşmanların daha yavaş gelmesini ya da oyunun karlı bir dağda geçmesini istemeniz yeterli. Playground'un arkasında Google'ın üç farklı yapay zeka modeli çalışıyor. Bunlar Gemini, görsel üreten Nano Banana ve müzik üreten Lyria.

Yapılan Oyunlar Nerede Oynanıyor?

Playground'daki oyunlar doğrudan tarayıcıda çalışıyor. Bu sayede ayrı bir uygulama indirmeden telefondan da bilgisayardan da oynayabiliyorsunuz. Yaptığınız oyunu yalnızca kendinize saklayabilir, bağlantısını arkadaşlarınıza gönderebilir ya da herkese açık Explore galerisinde yayımlayabilirsiniz. Galeride hangi oyunların öne çıkacağını oyuncuların verdiği puanlar ve oyunların ne kadar oynandığı belirliyor. Bazı oyun türlerinde çok oyunculu mod ve skor tablosu da yer alıyor.

Platform, Google'ın Play Games profiliyle de bağlantılı çalışıyor. Bu profille kendinize bir kullanıcı adı alabilir, sevdiğiniz oyunları kaydedebilir ve beğendiğiniz yapımcıları takip edebilirsiniz. Yayımlanan her oyun Google'ın topluluk kurallarına göre kontrol ediliyor, uygunsuz bulduğunuz oyunları da şikâyet edebiliyorsunuz.

Playground'u Kullanmak Ücretli mi?

Oyun oluşturmak için para ödemeniz gerekmiyor. Ancak Google One üyeleri daha fazla oyun üretme hakkı alıyor. Google, ücretsiz kullanıcıların ne kadar oyun yapabileceğini ve abonelik paketlerinin ne kadar ek hak sağladığını açıklamadı.

Unity Desteğiyle Daha Gelişmiş Oyunlar Geliyor

Basit oyunların ötesine geçmek isteyenler için Google, Unity ile birlikte çalıştığını da duyurdu. Unity Spark adlı araç Playground'a eklendiğinde daha gelişmiş oyun mekanikleri, daha kaliteli 3D grafikler ve Unity'nin oyun motoru kullanılabilecek. Spark ile yapılan oyunları da tüm Playground kullanıcıları oynayabilecek. Spark henüz test aşamasında. Google kapalı betanın yakında başlayacağını söylüyor ama bir tarih vermiyor.

Editörün Yorumu

Newzoo'nun verilerine göre oyun sektörü 2025'te 201,6 milyar dolar gelir elde etti ve bunun 113,3 milyar dolarlık kısmı mobil oyunlardan geldi. Yani oyunlardan kazanılan her iki dolardan birinden fazlası telefonlardan çıkıyor. Bu pazarın büyük kısmını da birkaç dakikalığına açılıp kapatılan basit oyunlar oluşturuyor. Bize göre Playground'un en çok iş göreceği alan tam olarak burası.

Bugün basit bir mobil oyun yapmak bile kod bilgisi, tasarım ve zaman istiyor. Playground bu engeli büyük ölçüde kaldırıyor. Bir fikri olan öğrenci, çocuğuna özel bir oyun hazırlamak isteyen ebeveyn ya da dersini oyunla anlatmak isteyen öğretmen artık işe bir yazılımcı aramadan başlayabilir. Küçük stüdyolar için de bir fikri haftalarca uğraşmadan hızlıca deneyip denemeyeceklerine karar vermenin pratik bir yolu olabilir.

Madalyonun bir de öbür yüzü var. Oyun yapmak bu kadar kolaylaştığında birbirine benzeyen, özensiz oyunların sayısı da hızla artacaktır. Mobil mağazalar zaten kopya oyunlarla dolu ve iyi bir oyunun bu kalabalıkta fark edilmesi giderek zorlaşıyor. Google'ın puanlamaya ve oynanma sayısına dayanan galeri sistemi bu sorunu ne kadar çözebilir, bunu zaman gösterecek. Yapay zekanın ürettiği karakterlerin ve görsellerin başka oyunlara ne kadar benzeyeceği de ayrı bir soru işareti.

Bizce Playground'un asıl önemi, oyunları tüketen kitleyi üreten kitleye de dönüştürmeye çalışması. Play Games profiliyle kurulan bağlantı ise Google'ın bu oyunları ileride kendi oyun ekosistemine daha sıkı bağlamak isteyebileceğini düşündürüyor. Platform deneysel bir proje olsa da mobil oyun yapımının nasıl değişeceğini bu tür araçların belirleyeceğini düşünüyoruz.