Denuvo, Oyunları Crack'leyen Hacker'ın Peşine Düştü

Oyunlardaki kopya korumasıyla bilinen Denuvo, 26 oyunun korumasını kırdığını öne sürdüğü voices38 takma adlı hacker'a açtığı davada mahkemeye yeni bir talepte bulundu. Şirket, hacker'ın kimliğini bulmak için Valve, Discord ve Reddit'e celp gönderilmesini istedi. Celp, mahkeme kararıyla bir şirketten bilgi istenmesi anlamına geliyor. Denuvo'ya göre bu platformlardaki bazı hesaplar voices38'e ait.

Denuvo voices38 Davası Nedir?

Irdeto'ya ait Denuvo, eylül ortasında ABD'nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde voices38'e dava açtı. Şirket, anonim kırıcının 26 oyundaki Denuvo korumasını aştığını öne sürüyor. Listede Black Myth: Wukong, Hogwarts Legacy ve Mafia: The Old Country gibi oyunlar bulunuyor. Kırıcının kimliği bilinmediği için dilekçede isim yerine voices38'in Discord, Reddit ve Steam hesapları yer alıyor.

Şirket, tazminatın yanı sıra voices38'in mevcut ve gelecekteki oyunlarda Denuvo korumasını aşmasının yasaklanmasını da talep ediyor. Dava açıldıktan sonra kırıcı, Reddit'te her şeyin normal şekilde devam edeceğini yazmıştı. TorrentFreak'e göre o tarihten bu yana voices38 imzalı yeni bir sürüm yayımlanmadı.

Tom's Hardware'in aktardığına göre onlarca oyunda Denuvo korumasını aşan DenuvOwO grubu da dağıldı. Paylaşılan Discord ekran görüntülerine göre grubun bir üyesi, kararın davayla ilgili olduğu yorumuna katıldı. DenuvOwO'nun adı dilekçede geçmiyor ve voices38'in grupla bir bağı bilinmiyor.

Denuvo Platformlardan Hangi Bilgileri İstiyor?

TorrentFreak'in aktardığı mahkeme belgelerine göre Denuvo, önce üç şirkete doğrudan başvurdu. Valve ve Reddit, gizlilik politikaları gereği yasal bir dayanak olmadan kullanıcı bilgisi veremeyeceklerini söyledi. Discord başvuruya yanıt vermedi. Bunun üzerine Denuvo, mahkemeden celp için izin istedi; karar henüz verilmedi.

Şirket, Valve'dan 7 Steam hesabının kayıt bilgilerini, isimlerini ve fatura adreslerini talep ediyor. Listede ödeme yöntemleri, satın alma geçmişi, IP adresleri, cihaz bilgileri ve bağlantılı hesaplar da yer alıyor. Steam hesaplarından birinin adı, Mafia: The Old Country'nin ana karakteri Enzo Favara. TorrentFreak'e göre bu hesapların neredeyse hiç aktivitesi yok ve Denuvo'nun onları voices38'e kırma faaliyetleri üzerinden bağladığı düşünülüyor. Discord'dan hesabın üye olduğu sunucular ve rolleri, Reddit'ten ise voices38'in tüm gönderi ve yorumlarıyla üye olduğu subreddit'ler isteniyor.

Denuvo Kripto Para İşlemlerinde Ne Buldu?

Belgelerde Denuvo'nun kripto para işlemlerini de incelediği görülüyor. Şirket, voices38'e ait olduğunu düşündüğü Bitcoin, Ethereum ve Solana işlemlerini FixedFloat adlı borsada tespit etti. Bu işlemlerin kırıcıyla nasıl ilişkilendirildiği dosyada yer almıyor.

Denuvo, FixedFloat'a celp gönderilmesini ise istemedi ve bunun nedenini açıklamadı. FixedFloat kendini kayıt ve kişisel bilgi gerektirmeyen bir borsa olarak tanıtıyor. Bu da kripto işlemlerinin tek başına kimliği ortaya çıkarmaya yetmeyebileceğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

Denuvo, kimliğini gizleyen bir kırıcıyı platformlardaki izlerinden bulmaya çalışıyor. Valve ve Reddit'in yasal dayanak olmadan kullanıcı bilgisi vermemesi doğru bir tutum; aksi hâlde her şirket yalnızca şüpheyle bu verilere ulaşabilirdi. Mahkeme bu talebi kabul ederse bir Steam hesabındaki fatura adresi ya da ödeme kaydı, anonim bir kırıcının kimliğini ortaya çıkarabilir. Eylülden bu yana voices38 imzalı yeni bir sürüm yayımlanmaması ve DenuvOwO grubunun dağılması, davanın şimdiden caydırıcı olduğunu düşündürüyor.