OpenAI ve Google Dehşete Düştü! Anthropic, Claude Fable 5 ve Mythos 5 Modellerini Duyurdu

Yapay zekâ devi Anthropic, şimdiye kadarki en güçlü yapay zekâ modelleri Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5'i duyurdu. Yazılım geliştirmeden bilimsel araştırmalara kadar birçok alanda şirketin önceki modellerini geride bıraktığı belirtilen bu modeller performanslarıyla gündem oldu. Peki Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5 neler sunuyor, aralarındaki fark ne?

Claude Fable 5 Neler Sunuyor?

Anthropic'in kısa süre önce duyurduğu modellerden Claude Fable 5, şirketin şu anda en güçlü yapay zekâ modeli konumunda. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Fable 5, yalnızca soru-cevap odaklı çalışan bir model değil. Öyle ki uzun süreli görevleri yürütebiliyor, karmaşık problemleri çözebiliyor ve farklı alanlarda uzmanlar kadar yetenekli.

Bilindiği üzere önceki yapay zekâ modellerinde uzun konuşmalar yapıldığında veya uzun süren görevler yürütüldüğünde bağlam kaybı yaşanabiliyordu. Yani model, bir süre sonra önceki konuşmalarda geçen bazı detayları unutabiliyordu. Bu durum ise performansın düşmesine neden olabiliyordu.

Anthropic, Fable 5 ile bağlam kaybının büyük ölçüde azaltıldığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre model, milyonlarca token harcanan çok uzun süreli görevlerde bile önceki bilgileri hatırlayabiliyor ve gerektiğinde kendi oluşturduğu notlardan yararlanabiliyor. Bilmeyenler için token; kelimeler, kelime parçaları ve noktalama işaretleri gibi yapay zekânın işlediği metin birimlerini ifade ediyor.

Mesela "Claude Fable 5 çok güçlü bir model." cümlesi yaklaşık 8-10 token'a denk geliyor. Kabaca hesaplama yaptığımızda ise 1.000 token yaklaşık 750 kelimeye, 100 bin token yaklaşık 75 bin kelimeye ve 1 milyon token ise yaklaşık 750 bin kelimeye denk geliyor. Bu da ortalama 1.500 ila 2.000 sayfalık bir kitaba eşdeğer.

Anthropic'e göre Fable 5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de tam olarak burada ortya çıkıyor. Model, milyonlarca token uzunluğundaki konuşmalarda bile bağlamını koruyabiliyor. Başka bir deyişle onlarca kitap kadar uzun işlerde önceki detayları olabildiğince az unutuyor. Bu da özellikle uzun süren araştırmalarda ve büyük yazılım projelerinde önemli bir avantaj sunuyor.

Bir hata yaptığında kendini düzeltebildiği belirtilen Claude Fable 5, sunduğu özelliklerle yalnızca soru-cevap odaklı bir yapay zekâ modeli olmanın ötesine geçiyor. Özellikle yazılım geliştirme tarafında dikkat çekici bir performans sunduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi ödeme sistemlerinden biri olan Stripe’ı mutlaka duymuşsunuzdur. Stripe’ın Claude Fable 5 ile gerçekleştirdiği testlerde modelin, yaklaşık 50 milyon satırlık bir yazılım projesinde bir ekibin aylarca vakit ayırması gereken kapsamlı bir değişikliği yalnızca bir günde tamamlayabildiği belirtiliyor. Bu da yazılım dünyası açısından önemli bir ilerleme anlamına geliyor.

Tabii yeni Claude modeli yalnızca yazılım dünyasında değil, günlük yaşamda da önemli avantajlar sunuyor. Uzun raporları inceleyebiliyor, finansal belgeleri detaylı şekilde analiz edebiliyor, tablo ve grafiklerden sonuçlar çıkarabiliyor. Bu noktada görsel okuma yetenekleri açısından da oldukça gelişmiş bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Claude Fable 5'e Nasıl Erişilir?

Claude Fable 5 modeline doğrudan Claude uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Ancak bunun için ücretli bir aboneliğe sahip olmak gerekiyor. Claude Pro (aylık 17 dolar) ve Claude Max (aylık 100 dolar) aboneleri ve takım/kurumsal abonelik kullanan şirketler modele erişebiliyor. 22 Haziran'a kadar abonelik ile erişilebilecek. Ancak bu tarihten sonra yalnızca abonelik yeterli olmayacak ve ek ücret ödenmesi gerekecek.

Claude Mythos 5 Neler Sunuyor?

Claude Mythos 5 ile Claude Fable 5, temelde aynı model. Yani şirket bunu açıkça ifade ediyor. İki model arasındaki fark ise performans değil, güvenlik tarafında. Bildiğiniz üzere çoğu yapay zekâ modelinde belirli kısıtlamalar bulunuyor. Bu kısıtlamalar nedeniyle özellikle güvenlik açığı araştırma veya tıbbi ilaç tasarlama gibi işlemler genellikle mümkün değil.

Claude Mythos 5 ise bu tür sınırlamalara sahip değil. Ancak tam da bu sebepten ötürü herkese açık bir model değil. Yalnızca belirli kurumlar ve araştırmacılar tarafından erişilebiliyor. İlerleyen dönemlerde diğer kullanıcılara da sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. Ancak bu haliyle sunulursa büyük bir tehlike yaratacaktır.

Editörün Yorumu

Son dönemlerde yapay zekâ dünyasındaki gelişmeler beni eskisi kadar heyecanlandırmıyordu. Çünkü her yeni modelde devrimsel bir gelişmeden söz ediliyor ve bu gelişmeler bir süre sonra sıradan hâle geliyor. Ancak uzun bir aradan sonra ilk kez Claude Fable 5 beni gerçekten heyecanlandırdı. Özellikle modelin bağlamı koruma yeteneğinin tam anlamıyla oyun değiştirici olduğunu düşünüyorum.

Bir yazılım geliştiricisi olarak yapay zekâ araçlarını işimin önemli bir parçası olarak kullanıyorum. Bu süreçte en sık karşılaştığım sorunlardan biri ise modellerin uzun konuşmalarda veya büyük projelerde bağlamı kaybetmesi. Görünüşe göre Claude Fable 5 ile bu problem büyük ölçüde çözülmüş durumda. Bu nedenle özellikle yazılım geliştirme dünyasında önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum. Modeli ilk fırsatta deneyip önceki modele kıyasla ne kadar fazla etki yaratacağını görmek istiyorum.