TCL'den Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü! 360Hz Yenileme Hızına Sahip

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. TCL, Thunderobot 25Q6A Pro'yu tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip monitör, yüksek çözünürlüklü Mini LED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

24,5 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma

Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %95 DCI-P3 ve %99 sRGB

%95 DCI-P3 ve %99 sRGB Portlar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm ses girişi

TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip monitörde Fast IPS bulunuyor. Bu Fast IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi yer alıyor. Mini LED teknolojisi, LED'lere kıyasla çok daha küçük binlerce sayıda LED kullanıyor. Bu sayede hem siyahlar tam anlamıyla siyah sağlanıyor hem de daha canlı renkler elde ediliyor. Bu arada monitör 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 800 nit parlaklık, 360Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan oyun monitörü yüzde 95 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu sayede renkler daha canlı ve doğru renk tonlarında görülüyor. Bu da oyunların yanı sıra grafik tasarım ve video düzenlemek gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj elde edilmesini sağlıyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle Valorant gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Bu arada 360Hz, oldukça yüksek bir değer. 1 ms tepki süresi sayesinde ise oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj elde ediliyor. Böylece hareket bulanıklığı minimum seviyede oluyor. Bu da oyunlarda rakiplerin daha net şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

TCL markasının yeni monitöründe AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync özellikleri mevcut. Bu özellikler sayesinde ekran yırtılması ve takılma gibi bir sorun olmuyor. Bunun nedeni ise söz konusu özelliklerin monitörün yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle getirmesi. Yani ekran kartı oyunda kaç FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak o değere ayarlıyor.

Thunderobot 25Q6A Pro, 800 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 800 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebiliyor.

TCL Thunderobot 25Q6A Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun portları arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve 3.5 mm ses girişi bulunuyor. HDMI 2.1 portu, yüksek bant genişliği sayesinde yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekleyerek özellikle yeni nesil konsollarda büyük avantaj sağlıyor. DisplayPort 1.4 ise bilgisayar tarafında yüksek yenileme hızını destekleyerek görüntüyü oldukça kaliteli bir şekilde ekrana yansıtıyor.

TCL Thunderobot 25Q6A Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de TCL markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

TCL Thunderobot 25Q6A Pro için 1.649 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 538 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak TCL Thunderobot 25Q6A Pro'nun özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi özellikle çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync özellikleri de oyunlar için oldukça önemli çünkü ekran yırtılması ve anlık takılma gibi sorunları önlüyor. B uarada Mini LED'in hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim.