Eski Bilgisayarlara Kötü Haber: Minecraft'ın Sistem Gereksinimleri Değişti!

Oyun dünyasının kült yapımlarından Minecraft'la ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla Minecraft Java Edition'un sistem gereksinimlerinin güncellendiğini duyurdu. Peki Minecraft Java Edition'un yeni sistem gereksinimleri neler? İşte merak edilen detaylar!

Minecraft Java Edition'un Yeni Sistem Gereksinimleri Neler?

Minecraft Java Edition'un yenilenen sistem gereksinimlere baktığımızda minimumda 1080p 30 PFS ve önerilende ise 1080p 60 FPS hedefinin olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda oyunu çalıştırabilmek için minimumda harici ekran kartınız varsa 8 GB, dahili grafik kartınız varsa 12 GB'lik bir RAM aranıyor. Önerilen bellek kapasitesi ise 16 GB olarak açıklandı.

Bununla birlikte minimumda Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X veya Apple M1 işlemcilerine ihtiyacınız olacak. Önerilende ise Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 veya Apple M2 Pro işlemci gereksinimi aranıyor. Grafik kartı tarafına baktığımızdaysa minimumda en az 2 GB bellekli ve Vulkan 1.3 uyumlu bir grafik kartı aranıyor. Önerilende ise NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 veya Apple M2 Pro başlangıç olarak kabul ediliyor.

Minecraft Java Edition artık daha yüksek RAM, daha güçlü işlemcileri ve Vulkan 1.3'ü destekleyen grafik kartlarını gerektiriyor. Özellikle Vulkan 1.3 zorunluluğu eski nesil ekran kartlarının Minecraft defterini büyük oranda kapatıyor.

İşte Minecraft Java Edition sistem gereksinimleri;

Kategori Minimum Önerilen Hedef 1080p 30 FPS, Hızlı ön ayar 1080p 60 FPS, Süslü ön ayar İşletim Sistemi Windows 10 64 bit, Windows on ARM, macOS 12+ veya Linux 64 bit Windows 11 64 bit, macOS 14+ veya Linux 64 bit Mimari x64, ARM64 x64, ARM64 Bellek Harici Ekran Kartı Varsa 8 GB, Dahili Grafik Kartı Varsa 12 GB 16 GB İşlemci Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X veya Apple M1 Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 veya Apple M2 Pro Grafik işlemcisi En az 2 GB VRAM’e sahip Vulkan 1.3 uyumlu GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 veya Apple M2 Pro. 6 GB VRAM.

Minecraft Java Edition'un Sistem Gereksinimleri Neden Değişti?

Bu değişikliğin arkasındaki temel neden Microsoft'un artık daha geniş bir hareket alanına ihtiyaç duyması. Konuyu biraz daha açarsak Minecraft: Java Edition'ın önceki sistem gereksinimleri eski donanımlara ve grafik teknolojilerine dayanıyordu. Geliştiricinin oyunu daha da ileriye taşıyabilmesi ve geliştirebilmesi için artık bu gereksinimleri modernize etmesi gerekiyordu.

Şirket bu değişiklikle birlikte eski bilgisayarların Minecraft'ta çeşitli performans sorunları yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Artık eski cihazlar için oyun akıcılığının ve görsel kalitenin garanti edilmediği belirtiliyor. Öte yandan özellikle OpenGL'den Vulkan'a geçiş tamamlandığında bu tür cihazların oyunu hiç açamayacağının da altı çiziliyor.

Editörün Yorumu

Minecraft Java Edition'ın sistem gereksinimlerinin güncellenmesini doğru bir hamle olarak görüyorum. Minecraft her ne kadar köklü bir yapım olsa da oyunun daha da ileriye taşınabilmesi için bu tür değişikliklerin yapılması şart. Tabii bu durum donanımı yetersiz olan eski cihazlar için pek de iyi bir haber sayılmaz. Ancak şirketin açıklamasına göre yenilenen sistem gereksinimleri günümüzün yüksek bütçeli oyunlarına kıyasla hala oldukça düşük bir seviyede.