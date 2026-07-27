Bu Aracın Özellikleri Ülke Sınırını Geçince Kilitlendi! Açıklama Geldi

Bir Zeekr 9X sahibi, kısa bir süre önce Çin sınırından dışarı çıktı. Kazakistan'a girerken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Aracın en önemli özellikleri kısıtlandı. Otomatik olarak devreye giren bu sistem, kısa sürede sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.

Zeekr 9X'in Hangi Özellikleri Kısıtlandı?

Zeekr 9X, Çin sınırını geçtikten sonra arabanın navigasyon sistemi, eşya saklama bölmesi ve yakıt deposu kapağı kilitlendi. Otomobilin sahibi, yolculuğa çıkmadan önce aracını servise götürdüğünü ve yurt dışına çıkacağını söylediğini ifade etti. Kendisine böyle bir kısıtlama ile karşılaşacağına dair hiçbir uyarıda bulunulmadı.

Zeekr 9X'in En Önemli Özellikleri Neden Kilitlendi?

Marka tarafından olaydan kısa bir süre sonra yapılan açıklamaya göre bu Zeekr'ın kendi güvenlik sisteminden kaynaklanıyor. Arabanın yurt dışında olduğu tespit edildikten sonra güvenlik sistemi devreye giriyor. Amaç ise hırsızlığı önlemek, arabanın başkası tarafından kaçırılmasını engellemek. Şirket, bu uygulamanın otomobil pazarında yaygın olduğunu ileri sürdü.

Şirket, arabanın yurt dışına yasal şekilde çıktığını doğruladıktan sonra kısıtlamaları kaldıran bir kod gönderdi. Tabii, burada yine bir tür sınırlama söz konusu. Bu izin sadece tek bir ülke ya da bölge için geçerli. Eğer sürücü oradan da başka bir ülkeye gitmeye çalışırsa güvenlik sistemi yeniden devreye alınabiliyor ve doğrulama gerekebiliyor.

Zeekr, Büyüyen Tepkilerin Ardından Nasıl Bir Adım Atacak?

Yapılan yeni açıklamaya göre Zeekr, arabalarında bulunan sınır geçişinden sonra otomatik kilitleme özelliğinde değişikliğe gidiyor. Şirket, uygulamaya şifre oluşturma özelliği ekleyecek. Araba sınırı geçtikten sonra kilitlenince kullanıcı da telefonundaki uygulama üzerinden şifre girerek kilidi kaldırabilecek.

Diğer yandan marka yakında bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Bu güncellemeye sınırı geçince arabanın kilitlenmesini sağlayan güvenlik sistemini devre dışı bırakmak da mümkün hâle gelecek. Dahası, bu özellik varsayılan olarak kapalı olacak. Yani dileyen kişi ekstra güvenlik için etkinleştirebilecek, dileyen kişi de bunu kullanmamayı tercih edecek.

Editörün Yorumu

Otomobille yurt dışı seyahatleri giderek yaygın hâle geliyor. Özellikle Çin'de başlayan bu furya, böylesine bir güvenlik tedbiri varken ciddi olumsuzluklarla karşılaşılmasına neden olabilir. O yüzden müşterilerin tepki görmesi gayet normal. Şirketin yeni alacağı aksiyonların ise epey mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Bunlar sayesinde müşterilerin yeniden memnuniyetini kazanmasını sağlayacaktır.