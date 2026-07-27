2.841 TL'lik Marvel's Spider-Man Remastered'ı 986 TL'ye Alabilirsiniz! Üstelik İndirim Olmadan

Oyun fiyatlarının arttığı bu dönemde genellikle indirim kampanyalarını takip ediyoruz. Ancak burada da çoğu zaman oynamak istediğimiz yapımın indirime girmeme ihtimali bulunuyor. Bu da doğal olarak fazlasıyla can sıkan bir durum. Bu içeriğimizde an itibariyla Steam'de indirimsiz 2.841 TL'ye satılan Marvel's Spider-Man Remastered'ı nasıl 986 TL'ye satın alacağınızı anlattık. İşte detaylar!

Marvel's Spider-Man Remastered 986 TL'ye Nasıl Satın Alınır?

Marvel's Spider-Man Remastered'ı 986 TL'ye satın almak için Tamindir Fırsatlar sayfasına gitmeniz ve 'Aradığın Fırsatı Bul' kutucuğuna direkt olarak oyunun ismini yazmanız gerekiyor. Bunun yaptığınızda 'Tüm Fırsatlar' sekmesinin hemen altında Marvel's Spider-Man Remastered'a özel kare bir alan göreceksiniz. Sonrasındaysa 'Fırsata Git' butonuna tıklamanız yeterli. Eğer bu adımlar size karşılık geldiyse aşağıda sizin için bıraktığımız fırsat kutusunu da kullanarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

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Eğer daha farklı bir oyunu düşük fiyatlara satın almak istiyorsanız, yukarıda verdiğiniz adımları eksiksiz bir şekilde uygulamanız gerekiyor.

Fırsat kutucuğuna tıkladığınızda dijital ürün pazarı Eneba'daki 'Marvel's Spider-Man Remastered' satış sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada farklı satıcıların belirlediği fiyat seçenekleri listelenecek. An itibarıyla platformdaki en uygun fiyat 986 TL. Oyunu kütüphanenize eklemek için fiyatın hemen yanındaki 'Satın Al' butonuna tıklamanız yeterli.

Marvel's Spider-Man Remastered, Eneba'da Steam Key olarak satılıyor. Satın alma işlemini tamamladıktan sonra e-posta adresinize iletilen bu kodu Steam'deki 'Ürün Etkinleştir' sekmesinde etkinleştirdiğinizde oyun kalıcı olarak kütüphanenize ekleniyor. Ayrıca bu tür satın alımlarınızda kodun Türkiye'de kullanılıp kullanılamayacağını kontrol etmeniz de önemli.

Bu aşamada platform sizi doğrudan sepet sayfasına yönlendirecek. Sağ köşede siparişinizin teslim edileceği e-posta adresini girebileceğiniz bir alan mevcut. Hemen altında ise fiyat alanı yer alıyor. Burada 986 TL'lik oyun fiyatına ek olarak 83 TL'lik bir servis ücretin yansıtılıyor. Bunun standart bir uygulama olduğunu belirtelim. Platformdan ne alırsanız alın bu tür servis ücretleri sepet tutarına ekleniyor. Yani Marvel's Spider-Man Remastered'ın fiyatı servis ücretiyle birlikte 1.069 TL'ye denk geliyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Platform satın alımlarınıza servis ücreti yansıtsa da ödeme işlemi tamamlandıktan sonra belirli bir tutarı iade ediyor. Yani 986 TL + 83 TL'lik Marvel's Spider-Man Remastered alışverişinizi tamamladıktan sonra 138 TL'lik bir iade alıyorsunuz. Bu iade tutarlarının ürünlerin fiyat etiketine göre değişkenlik gösterdiğini de söyleyebiliriz.

Tüm detayları öğrendiğimize göre sıra geldi ödeme işlemini tamamlamaya. Siparişinizin teslim edileceği e-posta adresini girdikten sonra 'Ödemeye Devam Et' butonuna tıklamanız yeterli. Sonrasında karşınıza ödeme yöntemini belirleyeceğiniz ekran çıkacak. Burada Eneba cüzdanı, kredi/banka kartı, Apple Pay ve Google Pay gibi birçok seçenek sunuluyor. Size en uygun yöntemi seçip bilgilerinizi girerek satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Eneba'dan Oyun Almak Güvenilir mi?

Eneba'nın güvenilir ve popüler bir dijital ürün pazarı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii buradan oyun kodu aldığınızda doğrudan Steam üzerinden alışveriş yapmış olmuyorsunuz. Eneba daha çok farklı satıcıların dijital kodlarını satışa sunduğu aracı bir platform olarak hizmet veriyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli detay her zaman yüksek puanlı ve çok satış yapan satıcıları tercih etmek. Bunları yaptıktan sonra satın alımlarınızda herhangi bir sorun yaşamanız mümkün değil.

Editörün Yorumu

Oyun fiyatlarının hızla arttığı bu son dönemde Eneba gibi platformlar iyi bir alternatif diyebilirim. Bu sayede oyunları Steam gibi platformlara kıyasla çok daha uygun fiyatlara satın alma imkanınız oluyor. Buradaki bir diğer avantaj ise Marvel's Spider-Man Remastered gibi oyunların Steam Key olarak satılması. Satın aldığınız bu kodu etkinleştirdiğinizde oyun doğrudan Steam hesabınıza ekleniyor ve kalıcı olarak tamamen sizin oluyor.