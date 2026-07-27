OPPO'nun Güçlü İşlemcili Akıllı Telefonu Yolda! 10.000 mAh Pili Var

OPPO'nun bir süredir üzerinde çalıştığı A7 Pro Max ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bugüne dek akıllı telefonla ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibarıyla değişti. Son olarak yaklaşan modelin teknik özellikleri sızdırıldı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO A7 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Paneli: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Yenileme Hızı: 120Hz

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

RAM: 12GB'a kadar

Depolama: 512GB'a kadar

Arka Ana Kamera: 50 megapiksel

Yardımcı Lens: 2 megapiksel

Ön Kamera: 50 megapiksel

Batarya Kapasitesi: 10000mAh

Şarj Hızı: 80W hızlı şarj

Kalınlık: 8.47mm

Ağırlık: 226 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO A7 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO A7 Pro Max'in ekranı 6,78 inç boyutlarında olacak ve 1.5K çözünürlüğün yanı sıra 120Hz tazeleme hızını destekleyecek. OLED teknolojisine sahip olacağını da belirtelim. Kullanıcılar telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

OPPO A7 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 5 yonga seti mevcut olacak. Bu donanım henüz bir akıllı telefonda kullanılmadığından neler sunacağına dair kesin yorumlar yapmak doğru olmaz. Ancak 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 5 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha yüksek performansta ve daha verimli çalıştığı anlamına geliyor. Bununla birlikte Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları akıcı bir şekilde oynatabilecek yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO A7 Pro Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie sensörüne yer verilecek. Bu modelle birlikte basit fotoğraflar çekebileceksiniz. Ancak aşırı kaliteli ve yüksek zoom performansı gibi beklentileriniz varsa OPPO A7 Pro Max sizin için uygun bir seçenek olmayacaktır.

OPPO A7 Pro Max Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Ürünün en çok öne çıkan özelliği şüphesiz bataryası olacak. Bu kapsamda akıllı telefonda 80W hızlarında şarj olabilen 10.000 mAh'lik bir mevcut olacak. Bu sayede gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir sorununuz olmayacak.

OPPO A7 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO maalesef henüz A7 Pro Max'in ne zaman tanıtılacağıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Hatta şirketin paylaştığı son tanıtım posterinde 'Beklemede Kalın' gibi ibareler bulunuyor. Bu kapsamda OPPO A6 Pro'nun geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Yeni telefon da bu yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Son olarak markanın ülkemizde çok sayıda telefonunun satılması nedeniyle A7 Pro Max'in de tanıtımından sonra Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

OPPO A7 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO A6 Pro an itibarıyla ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 19.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. A7 Pro Max'in daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 22.000 TL civarında bir başlangıç fiyatına sahip olabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO A7 Pro Max'in teknik özellikleri beni fazlasıyla sevindirdi. Açıkçası 10.000 mAh'lik bataryanın bir akıllı telefon için devasa bir değer olduğunu düşünüyorum. Kısacası bu telefonu satın aldığınızda acaba şarjım ne zaman bitecek gibi bir derdiniz olmayacak. Diğer özellikleri de gayet yeterli. Ürün Türkiye'ye gelirse kullanıcıların ilgisini çekecek diye düşünüyorum.