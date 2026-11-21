vivo'nun yeni telefonu S60t Çin'de satışa sunuldu. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo S60t'nin Özellikleri Neler?

Özellik vivo S60t Ekran 6,59 inç AMOLED ekran Çözünürlük 1260 x 2750 piksel Yenileme hızı 144Hz İşlemci Snapdragon 7s Gen 4 RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB Ön kamera 50 MP Ana kamera 50 MP Ultra geniş açılı kamera 8 MP Periskop telefoto kamera 50 MP Sony IMX882 Optik yakınlaştırma 3x Batarya 7200 mAh Şarj 90W kablolu Dayanıklılık IP68 ve IP69 Ses Stereo hoparlör Titreşim motoru X eksenli lineer motor Kalınlık 7,92 mm Ağırlık 199 gram

vivo S60t'nin Ekran Özellikleri Neler?

vivo, telefonda 6,59 inç büyüklüğünde ve 1260p çözünürlüğünde bir ekran kullanıyor. 144Hz yenileme hızı, desteklenen oyunlarda ve uygulamalarda daha akıcı görüntüler sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo S60'da 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 5000 nit parlaklık ve AMOLED ekran bulunuyor.

vivo S60t'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Periskop telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

vivo S60t'de Hangi İşlemci Bulunuyor?

S60t gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang, çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile ve en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada vivo S60'ta Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo S60t'nin Bataryası Kaç mAh?

Telefon, 7200 mAh batarya kapasitesine sahip. 7,92 mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında olan Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli vivo S60'ta da aynı batarya kapasitsei ve şarj hızı tercih edilmişti.

vivo S60t'nin Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.599 yuan (yaklaşık 27 bin 213 TL)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 3.999 yuan (yaklaşık 30 bin 238 TL)

vivo S60t Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S60t'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 ve vivo S60 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60t'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.