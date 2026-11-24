Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Honor, ilk geniş tasarımlı katlanabilir telefonunu Mart 2027'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Li Jian, 23 Kasım'da düzenlenen Honor 700 serisi lansmanının ardından yaptığı açıklamada cihazın ne zaman piyasaya sürüleceğini doğruladı. Açıklamasının en dikkat çekici yönü ise katlanma izinin olmadığına yönelik iddialar.

Honor, Katlanma İzini Tamamen Ortadan Kaldırdı mı?

Katlanabilir telefonlarda ekranın ortasında oluşan çizgi, çoğu kullanıcının karşılaştığı önemli sorunlardan biri. Honor ise yeni telefonunda bu sorunu tamamen çözdüğünü iddia ediyor. Li Jian, ekranın hiçbir kırışıklık izi taşımayacağını söylüyor. Tabii, marka henüz herhangi bir dayanıklılık testi paylaşmadı. Özellikle uzun süreli kullanımda nasıl bir durumla karşılaşılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Honor'un Yeni Katlanabilir Telefonunun Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen detay Tasarım Geniş katlanabilir Ekran Katlanma izinin olmadığı iddia ediliyor İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 6 (sızıntı) Ana kamera 200 megapiksel (sızıntı) Batarya 7.000 mAh (sızıntı)

Bu yılın Mart ayında ortaya çıkan bir sızıntıda cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle test edildiği öne sürülmüştü. Temmuz ayında paylaşılan bilgilerde ise telefonun geliştirme sürecinin son aşamasına yaklaştığı iddia edildi. Aynı sızıntıda 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera ve 7.000 mAh batarya kapasitesi de gündeme geldi.

Honor'un Yeni Katlanabilir Telefonunun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor henüz geniş katlanabilir telefonunun fiyatını açıklamadı. Daha önceki söylentilere göre Çin'de 1.470 dolar (74 bin 405 TL) civarından başlayıp Avrupa ve global pazara açıldığında 1.900 - 2.000 dolar (96 bin 192 TL - 101 bin 255 TL) bandına gelebilir.

Magic V6'nın 130 bin TL'lik resmî fiyat etiketiyle geldiğini ve bu yeni katlama izi olmayan ekran teknolojisi ve donanım detaylarını göz önüne alırsak yeni katlanabilir telefonun nihai Türkiye fiyatı 135.000 ila 145.000 TL civarında olması muhtemel.

Honor'un Yeni Katlanabilir Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Henüz cihazın adı bile tam kesinleşmediği için Honor Türkiye'den resmî bir açıklama yok ama şirketin Türkiye'de izlediği stratejiyi, yatırımlarına ve diğer attığı adımlara bakarsak yeni modelini de Türkiye'ye getirebilir. Yine de henüz doğrulama olmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Honor'un katlama izi konusunda kullandığı ifadelerin katlanabilir telefon almayı sürekli erteleyen kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Takdir edersiniz ki bu cihazlarda ekranın ortasındaki çizgi sadece görünümünü etkilemiyor. Telefonu açıp kapatırken parmağın sürekli aynı bölgedeki girintiye takılması da rahatsız edebiliyor.

Eğer Honor gerçekten de katlama izini tamamen ortadan kaldırmayı başarırsa, uzun süreli kullanımda dahi ilk günkü gibi kusursuz bir deneyim elde edebilirsek rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edebilir.