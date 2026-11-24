Huawei, Mate X8'i Çin'de düzenlediği etkinlikte tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada cihazda dokuz adet çekirdeğe sahip güçlü bir Kirin işlemcisi de bulunuyor.

Huawei Mate X8'in Özellikleri Neler?

Özellik Huawei Mate X8 İç Ekran 8,2 inç OLED İç Ekran Çözünürlüğü 2424 x 2340 piksel Dış Ekran 6,54 inç OLED Dış Ekran Çözünürlüğü 2444 x 1132 piksel Yenileme Hızı 1-120Hz LTPO İşlemci Kirin 9050 Pro CPU 9 çekirdek, 16 iş parçacığı Batarya 6.200 mAh Hızlı Şarj 66W Ana Kamera 50 MP Periskop Telefoto Kamera 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 40 MP Ön Kamera Ana ekranda 8 MP ve kapak ekranında 8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık IP58 ve IP59 Standart Sürüm 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB Collector's Sürüm 16 GB RAM, 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi HarmonyOS 7.0

Huawei Mate X8'in Ekran Özellikleri Neler?

Mate X8'in iç ekranı 8,2 inç büyüklüğünde ve 2424 x 2340 piksel çözünürlüğünde. OLED ekran, LTPO teknolojisi sayesinde yenileme hızını 1Hz ile 120Hz arasında ayarlayabiliyor. Ekranda hareketin az olduğu durumlarda yenileme hızı düşürülerek güç tüketimi azaltılıyor. 6,54 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, OLED ekran üzerinde 2444 x 1132 piksel çözünürlük sunuyor.

Huawei Mate X8'de Hangi İşlemci Var?

Katlanabilir telefon gücünü Kirin 9050 Pro işlemcisinden alıyor. Huawei'nin Mate XT 2 modelinde de tercih ettiği işlemcide 3.10 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.70 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.20 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.75 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda dokuz adet çekirdek mevcut.

Huawei Mate X8'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.4-f/4.0 değişken diyaframa sahip ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Cihazda ayrıca ana ekranda 8 megapiksel, kapak ekranında 8 megapiksel çözünürlüklerinde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kameralar yer alıyor.

Huawei Mate X8'in Bataryası Kaç mAh?

HarmonyOS 7.0 işletim sistemi ile birlikte gelen katlanabilir telefon, 6.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Mate X7'de 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Huawei Mate X8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 12.999 yuan (98.741 TL)

12.999 yuan (98.741 TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 13.999 yuan (106.337 TL)

13.999 yuan (106.337 TL) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 15.999 yuan (121.760 TL)

15.999 yuan (121.760 TL) 16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 16.999 yuan (129.370 TL)

Huawei Mate X8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Mate X7, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate X8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Bu arada cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.