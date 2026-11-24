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Google, Translate'in 11 yıldır kullandığı uygulama simgesini sonunda değiştiriyor. Google'ın diğer uygulamalarında görmeye başladığımız renk geçişli tasarım anlayışı artık çeviri uygulamasına da geliyor. Yeni simge, alıştığımız Google logosunu ve Çince karakteri koruyor ancak eski katlanmış kâğıt görünümünü geride bırakıyor.

Yeni tasarımda üst üste yerleştirilmiş, köşeleri yuvarlatılmış iki şekil mevcut. Ön taraftaki mavi alanın rengi hafifçe mora dönüşürken arka planda daha açık bir mavi kullanılıyor. Google Translate'in yıllardır aşina olduğumuz simgesi, bu hâliyle daha sade ve modern bir görünüme sahip hâle geliyor.

Google Translate'in Yeni Simgesi Nerede Kullanılmaya Başlandı?

Google, yeni simgeyi web sürümünde kullanmaya başladı. Translate'in web sayfasını ziyaret eden bazı kullanıcılar, tarayıcı sekmesinde yenilenmiş simgeyi görebiliyor. Tabii, web sayfasını ziyaret eden herkes göremiyor. Şimdilik sunum aşamasında.Bazı kullanıcılarda yeni tasarım görünürken bazılarında eski simge kullanılmaya devam ediyor.

Mobil uygulamada henüz bir değişiklik göremiyoruz. Android ve iOS uygulamalarında yapılan kontrollerde eski ikonun kullanılmaya devam ettiği görülüyor. Yeni tasarımın telefonlara ne zaman geleceğine ilişkin açıklanmış bir tarih de bulunmuyor.

Google Translate'in Tasarımı Yenilecek mi?

Google, çeviri hizmetinin sadece simgesini değiştirmekle sınırlı kalmıyor. Google şu an uygulamanın yeni arayüzü üzerinde de çalışıyor. Android ana ekranındaki çeviri widget'ları için yeni bir stil denenirken uygulamanın yenilenen arayüzü, bazı Android telefonlarda da görülmeye başladı.

Editörün Yorumu

Şirket diğer uygulamalarında kullandığı renk geçişli tasarımları giderek yaygınlaştırıyor. Translate'in simgesindeki bu değişiklik de benim için şaşırtıcı olmadı. Açıkçası yeni simgenin uygulamanın eski tasarımından tamamen kopmadan uyum sağlayacak şekilde tasarlanmasını da önemli buluyorum. Bazen büyük yenilikler yerine küçük dokunuşlar yapmak daha mantıklı.