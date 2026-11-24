Huawei, şimdiye kadarki en ince akıllı saati Watch Air'i tanıttı. Yalnızca 6,9 mm kalınlığında olan ve yaklaşık 27 gram ağırlığındaki model, alışılmış yuvarlak saat tasarımından ayrılarak kare bir tasarımla geliyor. Şirket, yeni modelde parlak yüzeyli titanyum alaşımlı yekpare bir gövde kullanıyor. Bu, Huawei'nin akıllı saatlerinde ilk kez tercih ettiği bir malzeme ve tasarım seçimi olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Watch Air'in Özellikleri Neler?

Özellik Huawei Watch Air Ekran 1,92 inç AMOLED Ekran yenileme LTPO 2.0 adaptif yenileme hızı Maksimum parlaklık 3.500 nit Ekran-gövde oranı %86 Çerçeve kalınlığı Dört tarafta 1,4 mm Gövde Parlak titanyum alaşımlı yekpare gövde Kalınlık 6,9 mm Ağırlık Yaklaşık 27 gram İşletim sistemi HarmonyOS Pil ömrü Normal kullanımda yaklaşık 5 gün Hızlı şarj 10 dakikada bir günlük kullanım için yeterli enerji Renkler Siyah, gümüş, altın

Huawei Watch Air'in Ekran Özellikleri Neler?

Watch Air'in ön tarafında 1,92 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Dört kenardaki çerçeveler yalnızca 1,4 mm kalınlığında. Ekran, ön yüzeyin %86'sını kaplıyor. Maksimum parlaklığı 3.500 nit olan ekran, açık havada ve doğrudan güneş ışığı altında daha rahat okunabiliyor. LTPO 2.0 desteği sayesinde yenileme hızı ekrandaki içeriğe göre değişiyor. Saat, görüntülenen içeriğin gerektirmediği durumlarda daha düşük yenileme hızına geçebiliyor.

Huawei Watch Air'in Sağlık Takibi ve Spor Özellikleri Neler?

Huawei Watch Air, sağlık takibi konusunda Watch 6 serisindeki bazı özellikleri de içeriyor. Tek dokunuşla gerçekleştirilen mikro sağlık kontrolü, yüksek ürik asit ve diyabet riski değerlendirmelerini kapsıyor.

Yapay zekâ destekli sağlık analizleri de sunuluyor. Saat, günlük ölçümleri takip ederek zaman içindeki değişimleri inceliyor ve olası sağlık riskleri hakkında kullanıcıya uyarılar gösteriyor. Bu değerlendirmelerin tıbbi teşhis yerine geçmediğini belirtmek gerekiyor. Spor özellikleri arasında kayak ve bisiklet aktivitelerine yönelik takip seçenekleri var. Antrenman kayıtları tutuluyor ve performans verileri analiz ediliyor. Hafif kasa, hareket sırasında saatin bilekte daha az hissedilmesini sağlıyor.

Huawei Watch Air'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Huawei, yeni akıllı saatin ince kasasında batarya için de özel bir tasarım tercih ediyor. Yüksek silikonlu, katmanlı ve düzensiz şekilli batarya sayesinde kasanın sınırlı iç hacmi daha verimli kullanılıyor. Şirketin açıkladığı değerlere göre saat, normal kullanımda yaklaşık beş güne kadar pil ömrü sağlıyor.

Cihaz, 10 dakikalık şarj ile bir günlük kullanım için yeterli kullanım imkânı sağlıyor. Bu arada Eylül 2026'da tanıtılan Huawei Watch 6'nın 42 mm'lik sürümü günlük kullanımda 3 güne kadar, 46 mm'lik versiyonu ise günlük kullanımda 4,5 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Huawei Watch Air'in Tasarımı Nasıl?

Huawei, Watch Air'in kasasında yüksek parlaklığa sahip titanyum alaşımı kullanmış durumda. Dayanıklılık için TC4 titanyum alaşımından da yararlanılıyor. Siyah, gümüş ve altın renk seçenekleriyle gelen cihazda farklı kayış alternatifleri de var. 6,9 mm kalınlık ve 27 gram ağırlık, gün boyunca saatini kolundan çıkarmayan kullanıcılar açısından avantaj sağlayabilir. Koşu ve bisiklet gibi aktivitelerde bilekte daha az yer kaplaması hedefleniyor.

Huawei Watch Air'in Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Air'in Çin'deki başlangıç fiyatı 2.499 yuan. Bu da güncel kurla yaklaşık 19 bin 17 TL'ye karşılık geliyor. Türkiye'de satılması hâlindeyse vergiler ve ek maliyetlerle beraber fiyatının 25 bin ile 27 bin TL arasında olmasını bekleyebiliriz.

Huawei Watch Air Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, Türkiye'de giyilebilir cihaz pazarına önem veren markalar arasında. Şimdiye kadar birçok akıllı saat modelini getirdi. Dolayısıyla Huawei Watch Air'in de ilerleyen süreçte Türkiye'de satışa sunulma ihtimali yüksek ama Çin'de piyasaya sürülmesinin (4 Aralık 2026) hemen ardından Türkiye'ye gelmesini beklememek gerek. Marka, Türkiye için büyük olasılıkla daha ileri bir tarih belirleyecektir.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Air'in özellikle ince akıllı saat arayan ve bilekte varlığı yokluğu zor hissedilen modellere yönelenen kişileri yakından ilgilendireceğini düşünüyorum. 27 gramlık ağırlık ve 6,9 mm kalınlık, saati gün boyunca bileğinde taşımak isteyenler için bence önemli bir avantaj. Pil ömrü de günlük kullanım için gayet yeterli görünüyor.