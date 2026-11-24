Rockstar Games, GTA oyunlarına easter egg (geliştiricilerin oyuna eklediği, keşfetmesi zaman alan sürpriz içerikler, mesajlar, göndermeler) yerleştirmesiyle bilinir. Meraklı oyuncular tarafından yapılan son keşfe göre şirket, GTA 6'yı da boş geçmemiş. Bu sefer çok nostaljik bir keşif sizi bekliyor. Bu easter egg, sizi doğrudan PS2 döneminin efsane oyunu Vice City'ye götürüyor.

GTA 6'daki Gizli Vice City Portalına Nasıl Gidiliyor?

Avustralyalı YouTuber Memeio tarafından keşfedilen bu easter egg'in çözülmesi, üç gününü aldı. Portala ulaşmak için haritanın farklı bölgelerine dağılmış 13 elektrik santralinde bir dizi işlemi doğru sırayla tamamlamak gerekiyor.

Santrallerdeki ipuçları bir araya getirildiğinde "LIFE IS PASSING ME BY" cümlesi ortaya çıkıyor. Bu ifade, orijinal GTA: Vice City'deki zamanı hızlandıran hile koduna açıkça bir gönderme. Rockstar Games'in 2002 yapımı oyuna bıraktığı bu referans, oyuncuların bulmacanın sonunda nasıl bir içerikle karşılaşacağını da gösteriyor.

Görev sırasında hızlı seyahat kullanmak mümkün değil. Bütün adımların doğru sırayla ve bu kısıtlamaya uyarak tamamlanması gerekiyor. Ayrıca oyuncuların Chapter 3'e ulaşmış olması şart. Bulmacayı çözmek için haritanın tamamına erişim gerekiyor.

Bulmaca tamamlandığında Jason, açılan bir geçitten geçerek 2002 yılındaki Vice City'ye ulaşıyor. Malibu Club'ın eski hâli oyuncuları karşılıyor. Grafikler PS2 dönemini hatırlatacak şekilde değişirken karakter modelleri de klasik Vice City görünümüne bürünüyor. Orijinal oyundan Kent Paul da yeniden karşımıza çıkıyor. Karakteri ilk Vice City'de de seslendiren Danny Dyer canlandırıyor.

GTA 6'daki Vice City Portalına Ulaşmanın Ödülleri Neler?

Portala ulaşan oyuncular nostaljik mekânı ziyaret etmekle kalmıyor. Bununla birlikte Tommy Vercetti'nin Hawaii gömleğini ve 2002 yapımı Vice City'den tanıdık bir motosikleti de kazanıyor. Memeio'nun hazırladığı video rehberi, 13 elektrik santralindeki işlemleri tamamlayarak bunları almak isteyenlere yol gösteriyor.

Editörün Yorumu

Rockstar'ın eski oyunlarına gönderme yapması yeni bir şey değil ama bu sefer gerçekten çok sağlam bir yöntem benimsemiş. Sadece oyunda eski yapımlarla ilgili görsellere, isimlere, mesajlara yer vermemiş. Doğrudan oyunun grafiklerine müdahale etmiş ve oyuncuları GTA Vice City'nin en önemli mekânına götürmüş. Açıkçası nostalji yapmak isteyenler mutlaka denemeli. Ödüller zaten size bu portala gitmeniz için yeterli sebep verecektir.