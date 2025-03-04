OpenAI Rakibi Şirketin Değerlemesi 60 Milyar Doları Aştı

Yapay zeka denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri hiç şüphesiz OpenAI. ChatGPT ile bu alanda büyük bir atılım gerçekleştiren firma, böylece önemli bir konum elde etti. ABD'li firma bu konumu sayesinde sürekli büyüyor fakat rakipler de boş durmuyor.

Yapay zeka alanında önde gelen şirketlerden Anthropic, Claude 3.7 Sonnet yapay zeka modeliyle adından söz ettirdi. Google ve Amazon gibi devlerin desteğini alan firma, bu hafta aldığı yatırımla değerini ciddi seviyede yükseltti.

Anthropic Değerlemesi 60 Milyar Doları Aştı

Aktartılan bilgilere göre yatırım turuna çıkan Anthropic, bir haftada 3.5 milyar dolar topladı. 2 milyar dolar hedefle yola çıkan şirket, beklentisini aştı. Akabinde bu yatırım turunun ardından firmanın değerlemesi 61.5 milyar dolara yükseldi.

Amazon, Anthropic'in en büyük yatırımcılarından biri olarak dikkat çekiyor. Öyle ki e-ticaret ve bulut bilişim devi olarak bilinen şirket, bugüne kadar 4 milyar dolar yatırım yaptı ve son olarak geçen yıl mart ayında 2.75 milyar dolarlık bir yatırımda bulundu.

OpenAI da tıpkı Anthropic gibi bir yatırım turunda. Şirket, 40 milyar dolarlık yatırım almayı hedefliyor ve bu finansmanla birlikte değerlemesi 340 milyar dolara kadar çıkabilir. Anthropic, henüz OpenAI kadar büyük bir ölçeğe ulaşabilmiş değil. Yine de 61.5 milyar dolarlık değerleme, hızla büyüyen yapay zeka sektörü içinde önemli bir konum kazandığını gösteriyor.

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