ChatGPT ve Gemini'den Daha İyi Bir Yapay Zeka Modeli: Claude 3 Tanıtıldı!
ChatGPT ve Gemini'den daha iyi olduğu iddia edilen Claude 3 yapay zeka ailesi tanıtıldı. 3 model ile gelen yapay zeka ailesi neler yapabiliyor? İşte detaylar!
OpenAI'da eskiden çalışan birkaç kişinin kurmuş olduğu Anthropic, en yeni dil ailesi Claude 3'ü tanıttı. Önceki versiyonlarından daha yetenkli olan Claude 3, daha önce reddedilen ve yanıt vermeyen "zararsız" soruları da artık yanıtlayabilecek.
ChatGPT ve Gemini'den daha iyi olduğu iddia edilen yapay zeka modeli, daha fazla soruya cevap verebildiği gibi daha uzun yazılan komutları da çok daha detaylı bir şekilde anlayıp yanıtlayabilecek.
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Claude 3, toplamda üç farklı modelde geliyor. Bunlar Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet ve Claude 3 Opus şeklinde farklı modeller bulunacak. Çloklu model olarak karşımıza çıkan yapay zeka modeli, sadece metinleri değil görselleri de anlayıp yorumlayabilecek.
Opus seçeneği üç model arasında en gelişmiş olanı olacak. Sonnet ve Opus modelleri API'ları ile erişime açıldı ve kullanılabilir halde. Sonnet ücretsiz kullanıma uygun bir model olurken Opus, Claude Pro üyelerine özel sunulacak.
Daha uzun promptları anlayabilecek, daha çok soruya cevap verebilecek ve daha doğru yanıtlar sunacak olan Claude 3 ailesi, daha fazla bilgiyi işleyerek kullanıcılara en net yanıtı verecek. 3 model de başta 200 bin token'lik bağlam penceresi sunacak ve sayı 1 milyona kadar çıkabilecek.
Şu an iki modeli kullanıma açık olan Claude 3'ün Haiku modeli ilerleyen bir tarihte çıkacak. Bu model ise piyasanın en hızlı ve uygun fiyatlı modeli olarak şimdiden dikkat çekiyor. Haiku'nun grafiklerle ve çizelgelerle dolu uzun makaleleri 3 saniyeden kısa sürede okuyabildiği iddia ediliyor.
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Anthropic'in Claude modelleri henüz Türkiye'de erişime açık olmadığı için Claude 3 yapay zeka ailesine de henüz ulaşılamıyor. Diğer ülkelere de açılmak isteyen şirket, çalışmalarını devam ettirdiğini söylüyor.
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