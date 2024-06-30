Bilim İnsanlarının Yeni Keşfi Yaşlanmanın Önüne Geçiyor!

Bilim insanları, yaşlanmayla birlikte azalan kromozomların uçlarında bulunan ve hücrelere yardımcı olan koruyucu kapaklar olan telomerlerin sentezlenmesine ve uzatılmasına yardımcı olduğu bilinen bir enzim olan telomeraz ters transkriptazına TERT'i yeniden aktive eden bir molekül keşfetti.

Bu keşif, yaşlanma sürecindeki hücresel gerilemeyi tersine çevirerek, hafıza, kas performansı ve inflamasyon üzerinde önemli iyileştirmeler sağladı.

Yaşlanma Karşıtı Molekülün Başarısı

Texas MD Anderson Kanser Merkezi'ndeki araştırmacılar, fareler üzerinde yapılan deneylerde, insan yaşında 75 yaşına denk gelen farelerde TERT seviyelerini artıran bir bileşik buldu.

Altı ay boyunca bu bileşiği farelere uyguladıktan sonra, farelerin beyinlerinin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampusunda yeni nöronların oluştuğunu gözlemlediler. Bu durum, farelerin bilişsel testlerde performanslarının artmasına yol açtı ve öğrenme ile ilgili genlerde artış sağlandı.

Araştırmacılar ayrıca, TERT aktivasyonuyla farelerde sarkopeni olarak bilinen kas kütlesinin doğal zayıflamasının tersine çevrildiğini gözlemlediler. Farelerde daha güçlü kavrama gücü, hız, koordinasyon ve nöromüsküler fonksiyon ölçüldü.

Çalışma yazarları, TERT aktivasyonuyla ilgili bu yolun, pozitif sonuçlar vermeye devam etmesi halinde, yaşlanmanın neden olduğu birçok hastalıkla mücadelede önemli etkileri olabileceğini belirtiyor. Ancak, uzun süreli tedavi stratejilerinde güvenlik ve etkinliğin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Bu önemli çalışma, Cell dergisinde yayımlandı ve yaşlanma sürecini sürükleyen moleküler mekanizmaları anlamak, yaşa bağlı kronik hastalıkların nedenlerini anlamak ve müdahale etmek için yeni ilaç hedefleri keşfetme fırsatı sunduğunu gösteriyor.