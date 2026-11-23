The Last of Us Part 2 Remastered için geliştirilen Twelve Weeks, oyunu diğer oyuncularla oynamayı mümkün hâle getiriyor. Oyuncular, kendi klanlarını kurarak rakip gruplara karşı mücadele ediyor. 12 hafta boyunca hayatta kalmaya dayanan modda ekipman hazırlama, malzeme üretme ve takım arkadaşlarını canlandırma gibi mekanikler de bulunuyor.

Twelve Weeks Modunda Hangi Oyun Modları Var?

Modun şu anki sürümünde Supply Raid ve Interrogation olmak üzere iki oyun modu mevcut. Supply Raid, rakip takımın takviye sayısını azaltmaya dayanıyor. Temelinde ölüm maçı mantığı var. Karşı takımın oyuncularını etkisiz hâle getirerek takviye gücünü tüketmeniz gerekiyor.

Interrogation modunda ise takımlar bir kasayı ele geçirmeye çalışıyor. Kasanın yerini öğrenmek için yere düşürülen rakipleri sorgulamak gerekiyor. Çatışmaların yanında bilgi toplamak da bu modun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de oldukça eğlenceli modlar ve bunların sayısının zaman içinde artması bekleniyor.

Twelve Weeks Kaç Harita ve Oyuncu Destekliyor?

Mod, The Last of Us Part 2'nin hikâye modundan alınan 12 harita mevcut. Tabii, modun arkasındaki geliştirici, 10 oyunculu maçlara uygun olması açısından haritaları elden geçirmiş. Ayrıca bunlarla sınırlı kalınmaması da muhtemel. Öyle ki ilk The Last of Us oyunundaki haritaların da Twelve Weeks'e eklenmesi planlanıyor. Henüz tarih yok ancak projeye aynı hevesle devam edilirse çok vakit almayabilir.

Twelve Weeks PC'de Nasıl İndirilir?

Twelve Weeks, Twelve Weeks'in GitHub sayfası üzerinden erişilebilir durumda. Modu oynayabilmek için Steam üzerinden orijinal The Last of Us Part 2 Remastered sahibi olmanız gerekiyor. Şu anda Avrupa ve Kuzey Amerika'da birer sunucu mevcut. Oyuncu sayısının artması durumunda yeni sunucuların açılması da planlanıyor. Özel maçlar ve özel sunucular ise ileride eklenecek.

The Last of Us Part 2'nin Resmî Çok Oyunculu Moduna Ne Oldu?

Aslına bakacak olursanız Twelve Weeks'ten önce resmî The Last of Us Part 2 çok oyunculu modu geliştiriyordu. Ocak ayında başlayan çalışmanın Eylül ayında yayınlanması planlanıyordu. Sony Interactive Entertainment adına gönderilen bir yazıyla modun yayınlanmaması istendi. Speclizer da bu talepten hemen sonra projesini durdurdu.

Editörün Yorumu

The Last of Us Part 2 için geliştirilen Twelve Weeks'te en çok beğendiğim mod, Interrogation oldu. Klasik maçlardan sıkılan ve takım hâlinde hedefe ulaşmayı seven oyuncuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ana oyundan alınan 12 harita da en azından şu aşamada yeterli bir çeşitlilik sağlıyor.

Benim bu çok oyunculu modla ilgili en önemli çekincem, sunucu sayısıyla ilişkili. Avrupa'da sunucu bulunması, Türkiye'deki oyuncular açısından olumlu sayılır ama mevcut sunucuların oyuncu kapasitesi ve performansı hakkında elimizde henüz yeterli bilgi yok. Her salisenin büyük öneme sahip olduğu bu çok oyunculu modun gerçekten keyif verip vermeyeceğini bağlantı kalitesi belirleyecektir.