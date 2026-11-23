GTA 5'te dart oynayabiliyordunuz. GTA 6'da ise bu aktiviteye yer verilmedi. Rockstar North eş stüdyo başkanı ve GTA 6 yapımcısı Rob Nelson, bu eksikliğin sebebini açıkladı. Yüksek bütçeli olmasına ve çok büyük bir ekip tarafından geliştirilmesine rağmen sorunun özellikle yetersiz zamandan kaynaklandığı öne sürüldü.

Rockstar Games, Neden Önemli Mini Oyunları GTA 6'ya Eklemedi?

Dart gibi mini oyunların GTA 6'da olmamasının arkasındaki temel sebebin şirketin bunlara yeterince zaman ayıramaması olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Nelson, konu ile ilgili yaptığı açıklamada dartın geliştirme sürecinde yetiştirilemeyen aktivitelerden biri olduğunu söyledi. Görünüşe göre şirket, bir mini oyunu bile Rockstar Games'in belirlediği kalite standartlarına yaklaşmadığı sürece ona oyunda yer vermemeyi tercih ediyor.

Elbette ki dartın önceki oyunlarda zaten bulunması, oyuncuların bu önemli eksikliği doğrudan fark etmesini sağlıyor. Sonuçta GTA 5 ve GTA Online'da yer alan bir aktiviteden söz ediyoruz. Fakat şirket, eski oyunlardaki her içeriği yeni oyuna taşımak zorunda olmadığını gösteren bir tercih yapmış durumda.

GTA 6'da Başka Hangi Mini Oyunlar Yok?

Dart, oyuncuların GTA 6'da görmek istediği tek mini oyun değil. GTA 4'te oynanabilen bowling de yeni oyunda bulunmuyor. Bazı oyuncular, özellikle Jason ve Lucia'nın birlikte bowling oynayabileceği bir aktivitenin oyuna yakışacağını düşünüyordu ama görünen o ki Rockstar Games, bunun için de pek vakit bulamamış veya sadece bu mini oyunu eklemeyi tercih etmemiş.

GTA 6 Online Eksik Mini Oyunları Getirebilir mi?

GTA 6'nın çevrim içi modunun 2027 sonlarında çıkması bekleniyor. Yeni yan aktivitelerin bu modla birlikte gelmesi elbette ki ihtimaller dahilinde. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki Rockstar Games'ten henüz bu konuya dair net bir açıklama yok. O yüzden beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var.

Editörün Yorumu

Dartın GTA 6'da bulunması oyuna küçük ama keyifli bir sosyal aktivite daha kazandırabilirdi. Çoğu oyuncu, bundan gayet memnun kalırdı. Tabii, bana soracak olursanız ben mini oyun olarak özellikle bowlingi görmek isterdim. Jason ve Lucia'nın birlikte bowling oynadığı anlar kulağa gerçekten de eğlenceli geliyor.

Şayet Rockstar, bu mini oyunun üzerine düşseydi GTA 4'teki bowling oyunundan çok daha kapsamlı bir oyun da görebilirdik. Açıkçası ben oyun bittiğinde bile bir önceki kayıt noktasına geri dönüp bu aktivitelerle uzun bir süre daha zaman geçirebilirdim. Yine de beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bence Rockstar özellikle oyunun çevrim içi modunda hiç görmediğimiz şeyler sunacak. FiveM'in arkasındaki geliştiricileri bünyesine katmasının ortaya çok farklı imkânlar koyacağı kanaatindeyim.