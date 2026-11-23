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A101'de her hafta düzenli olarak çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı telefon olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta ise Volta VMP14 dört tekerlekli elektrikli kamyonet, Volta VT5 üç tekerlekli elektrikli moped ve APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped satılacak.

A101'de Volta VMP14 Elektrikli Kamyonetin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 26 Kasım tarihinde Volta VMP14 dört tekerlekli elektrikli kamyonet, 279 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Volta VMP14 Elektrikli Kamyonetin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 4000W

Batarya Kapasitesi: 76.8V 100Ah

Şarj Süresi: 7 saat

Fren Sistemi: Disk Fren

Menzil: 115 km

Azami Hız: 51 km/sa

Azami Taşıma Kapasitesi: 655 kg

Volta VMP14 elektrikli kamyonet 4000W motor gücüne sahip. 115 kilometreye kadar menzil sunan araç, 51 km/sa hıza ulaşabiliyor. 76.8V 100Ah batarya kapasitesinin yer aldığı elektrikli kamyonet yaklaşık 7 saatte şarj olabiliyor. Bu arada araçta 655 kilogram azami taşıma kapasitesi mevcut.

A101'de Volta VT5 Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 26 Kasım tarihinde Volta VT5 üç tekerlekli elektrikli moped, 79 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Volta VT5 Elektrikli Mopedin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 3500W

Batarya Kapasitesi: 72V 45Ah

Şarj Süresi: 7-8 saat

Menzil: 48 km

Azami Hız: 45 km/sa

Azami Taşıma Kapasitesi: 275 kg

Fren Sistemi: Disk/Kampana Fren

Volta VT5 elektrikli moped 3500W motor gücüne sahip. 48 kilometreye kadar menzil sunan araç 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. 72V 45Ah batarya kapasitesine sahip elektrikli moped 7-8 saatte şarj olabiliyor. Disk/kampana fren sisteminin yer aldığı araçta 275 kilogram azami taşıma kapasitesi bulunuyor.

A101'de APEC APM5 Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 26 Kasım tarihinde APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped, 54 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.

APEC APM5 Elektrikli Mopedin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 1000W

Batarya Kapasitesi: 60V 20Ah

Şarj Süresi: 7-8 saat

Fren Sistemi: Kampana Fren

Menzil: 36 km

Azami Hız: 25 km/sa

Azami Taşıma Kapasitesi: 160 kg

APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped, 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. 60V 20Ah batarya kapasitesine sahip araç, 7-8 saatte şarj olabiliyor. 1000W motor gücüne sahip elektrikli moped, 36 kilometreye kadar menzil sunuyor. Kampana fren sistemine sahip araçta 160 kilogram azami taşıma kapasitesi yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.