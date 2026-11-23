A101'de 280 Bin TL'ye Elektrikli Kamyonet Satılacak! Tarih Belli Oldu
A101 marketlerde bu hafta Volta VMP14 dört tekerlekli elektrikli kamyonet satılacak. Peki, A101'de elektrikli kamyonetin fiyatı ne kadar? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- A101 marketlerde 26 Kasım tarihinde Volta VMP14 dört tekerlekli elektrikli kamyonet, 279 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.
- Volta VT5 üç tekerlekli elektrikli moped, 79 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.
- APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped, 54 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.
A101'de her hafta düzenli olarak çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı telefon olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta ise Volta VMP14 dört tekerlekli elektrikli kamyonet, Volta VT5 üç tekerlekli elektrikli moped ve APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped satılacak.
A101'de Volta VMP14 Elektrikli Kamyonetin Fiyatı Ne Kadar?
A101 marketlerde 26 Kasım tarihinde Volta VMP14 dört tekerlekli elektrikli kamyonet, 279 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.
Volta VMP14 Elektrikli Kamyonetin Özellikleri Neler?
- Motor Gücü: 4000W
- Batarya Kapasitesi: 76.8V 100Ah
- Şarj Süresi: 7 saat
- Fren Sistemi: Disk Fren
- Menzil: 115 km
- Azami Hız: 51 km/sa
- Azami Taşıma Kapasitesi: 655 kg
Volta VMP14 elektrikli kamyonet 4000W motor gücüne sahip. 115 kilometreye kadar menzil sunan araç, 51 km/sa hıza ulaşabiliyor. 76.8V 100Ah batarya kapasitesinin yer aldığı elektrikli kamyonet yaklaşık 7 saatte şarj olabiliyor. Bu arada araçta 655 kilogram azami taşıma kapasitesi mevcut.
A101'de Volta VT5 Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?
A101 marketlerde 26 Kasım tarihinde Volta VT5 üç tekerlekli elektrikli moped, 79 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.
Volta VT5 Elektrikli Mopedin Özellikleri Neler?
- Motor Gücü: 3500W
- Batarya Kapasitesi: 72V 45Ah
- Şarj Süresi: 7-8 saat
- Menzil: 48 km
- Azami Hız: 45 km/sa
- Azami Taşıma Kapasitesi: 275 kg
- Fren Sistemi: Disk/Kampana Fren
Volta VT5 elektrikli moped 3500W motor gücüne sahip. 48 kilometreye kadar menzil sunan araç 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. 72V 45Ah batarya kapasitesine sahip elektrikli moped 7-8 saatte şarj olabiliyor. Disk/kampana fren sisteminin yer aldığı araçta 275 kilogram azami taşıma kapasitesi bulunuyor.
A101'de APEC APM5 Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?
A101 marketlerde 26 Kasım tarihinde APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped, 54 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.
APEC APM5 Elektrikli Mopedin Özellikleri Neler?
- Motor Gücü: 1000W
- Batarya Kapasitesi: 60V 20Ah
- Şarj Süresi: 7-8 saat
- Fren Sistemi: Kampana Fren
- Menzil: 36 km
- Azami Hız: 25 km/sa
- Azami Taşıma Kapasitesi: 160 kg
APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped, 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. 60V 20Ah batarya kapasitesine sahip araç, 7-8 saatte şarj olabiliyor. 1000W motor gücüne sahip elektrikli moped, 36 kilometreye kadar menzil sunuyor. Kampana fren sistemine sahip araçta 160 kilogram azami taşıma kapasitesi yer alıyor.
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
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