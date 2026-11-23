Honor, çift ekrana sahip yeni bir Android telefon tanıttı. Bununla birlikte Honor 700S'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Honor 700S'nin Özellikleri Neler?

Özellik Honor 700S Ekran Boyutu 6.57 inç Ekran Teknolojisi AMOLED Ekran Çözünürlüğü 2728 x 1264 piksel Ekran Yenileme Hızı 120Hz Ekran Parlaklığı 8000 nit Ekran Renk Gamı %100 DCI-P3 İkinci Ekran 1.59 inç AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 Grafik İşlemcisi Adreno 722 RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB İşletim Sistemi MagicOS 11 (Android 17 tabanlı) SIM Çift Nano SIM Ana Kamera 200 MP (OIS, f/1.9) Ultra Geniş Açılı Kamera 12 MP (f/2.2, otomatik odaklama) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Video Kaydı 4K Parmak İzi Okuyucu Ekran altı optik parmak izi sensörü Batarya 9000 mAh Hızlı Şarj 80W Dayanıklılık IP68, IP69 ve IP69K Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 NFC Var USB USB Type-C 2.0 Konum Servisleri GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, A-GNSS Boyutlar 156 x 74.7 x 7.96 mm Ağırlık 208 gram

Honor 700S'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Honor 700S'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2728 x 1264 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 8000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlalık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada 1,5 9 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda AMOLED ekran bulunuyor.

Honor 700S'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada Honor 600S gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor.

Honor 700S'nin Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.599 yuan (27.298 TL)

3.599 yuan (27.298 TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 3.899 yuan (29.573 TL)

Honor 700S Türkiye'de Satılacak mı?

Honor 700S'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400 ve Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada Honor 700S'nin yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması da çok büyük bir avantaj. Kullanıcılar dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamak zorunda kalmayacaktır.