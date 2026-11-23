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Güney Kaliforniya Üniversitesinden (USC) araştırmacılar, stres seviyesini cilt altındaki ter bezi hareketlerini izleyerek ölçen yapay zeka destekli bir akıllı yüzük geliştirdi. İki farklı dalga boyunda ışık kullanan cihaz, sürekli stres takibi yapabiliyor. Ölçümlerin analizi için telefona veya bulut sunucusuna da ihtiyaç duymuyor.

Stres Takibi Yapan Akıllı Yüzüğün Özellikleri Neler?

Özellik Açıklama Ölçüm teknolojisi Optodermal aktivite (ODA) Işık kaynakları 960 nm ve 1.250 nm yakın kızılötesi LED Optik sensörler Çift fotodiyot Ölçülen değerler Ter bezi aktivitesi, nabız genliği, kalp atış hızı ve değişkenlikleri Ek sensörler Sıcaklık sensörü ve ivmeölçer Yapay zekâ modeli Kuantize INT8 Model boyutu 27,65 kB Veri işleme Yüzük üzerinde İşlem gecikmesi Yaklaşık 33 milisaniye Sürekli çalışma süresi 6 saat

USC'nin Akıllı Yüzüğü, Stresi Nasıl Işıkla Ölçüyor?

Günümüzde Fitbit Sense gibi giyilebilir cihazlarda stres takibi için elektrodermal aktivite (EDA) ölçümü kullanılıyor. Bu yöntem, ter bezlerinin oluşturduğu cilt iletkenliği değişimlerini algılıyor fakat elektrotların ciltle sürekli temas etmesi gerekiyor. Ölçüm sırasında kullanıcının elini sensörün üzerine yerleştirip birkaç dakika beklemesi de gerekebiliyor.

USC ekibinin geliştirdiği optodermal aktivite (ODA) teknolojisinde ise elektrot yok. Yüzük, cilt altındaki ter bezi hareketlerini yakın kızılötesi ışıkla takip ediyor. Sistemdeki LED'lerden biri 960 nanometre dalga boyunda çalışarak terlemeyle bağlantılı su miktarındaki değişimleri algılıyor. 1.250 nanometre dalga boyundaki ikinci LED ise sabit referans görevi görüyor. İki fotodiyot, bu ışıkların oluşturduğu sinyalleri ölçüyor.

Stres sırasında ter bezleri, gözle görülür terleme başlamadan önce de etkinleşebiliyor. ODA teknolojisi bu küçük değişimleri yakalamaya odaklanıyor. Sıcaklık sensörü ve ivmeölçer de fiziksel hareketin veya ortam sıcaklığının neden olduğu terlemeyi psikolojik stresten ayırmaya yardımcı oluyor. Yüzük aynı optik sistemle nabız genliğini (PA), kalp atış hızını (HR) ve bunların değişkenliklerini (PAV ve HRV) de ölçebiliyor.

Yüzükte Kullanılan Yapay Zekâ Modeli Ne Kadar Küçük?

Yüzüğün kendi üzerinde analiz yapabilmesi için oldukça küçük bir yapay zekâ modeli kullanılmış. INT8 formatındaki model 27,65 kB boyutunda. Eş zamanlı ölçüm ve analiz işlemleri için 174,47 kB program belleği ve 27,63 kB statik RAM yeterli oluyor.

Ham biyometrik veriler Bluetooth üzerinden başka bir cihaza gönderilmek yerine yüzüğün mikrodenetleyicisinde işleniyor. Telefona sadece stresli veya rahatlamış gibi nihai değerlendirme iletiliyor.

Bu tercih işlem süresini de ciddi ölçüde azaltıyor. Ham verilerin Bluetooth üzerinden aktarılması yaklaşık 9,9 saniye sürerken yüzük üzerindeki analiz 33 milisaniyede tamamlanıyor. Araştırmacıların karşılaştırmasına göre gecikme yaklaşık 300 kat azalıyor. Cihazın sürekli çalışma süresi de 4,2 saatten 6 saate çıkıyor. Ham fizyolojik verilerin yüzük dışına gönderilmesine gerek kalmaması, kişisel sağlık bilgilerinin korunması açısından da avantaj sağlıyor.

Stres Ölçümünde Yüzde 100 Doğruluk Nasıl Elde Edildi?

USC ekibi, geliştirdiği yüzüğü ticari jel tabanlı bir EDA sensörüyle karşılaştırdı. Dört katılımcıyla yapılan deneylerde optik sistemin ölçümleri, EDA sensörünün sonuçlarıyla zaman içinde ortalama yüzde 86 uyum gösterdi.

Altı kişinin katıldığı kısa süreli testte yüzük, stres ve rahatlama durumlarını yüzde 92,3 doğrulukla ayırt etti. EDA sensöründe aynı oran yüzde 77,95 oldu. Daha fazla koşulun değerlendirildiği deneyde rahatlama, psikolojik stres, fiziksel hareket ve sıcaklığa bağlı terleme birbirinden ayrıldı. ODA yüzüğü yüzde 100 doğruluğa ulaşırken EDA sensörü yüzde 74,58'de kaldı.

İki katılımcıyla gerçekleştirilen 12 saatlik kullanım testinde de sonuçlar karşılaştırıldı. EDA sensörünün stres ve rahatlama ayrımındaki doğruluğu yüzde 57,35'e gerilerken yüzük yüzde 79,55 seviyesini korudu. Tabii, araştırmanın katılımcı sayısı henüz oldukça düşük. Dolayısıyla yüzde 100'lük sonuç, cihazın her kullanıcıda ve bütün günlük koşullarda aynı performansı göstereceğini kanıtlamıyor.

Editörün Yorumu

Stres takibinde HRV ölçümleri uzun süredir kullanılıyor. Fakat kalp atış hızındaki değişimler fiziksel hareketten ve başka etkenlerden de kaynaklanabiliyor. Ter bezi aktivitesini doğrudan ölçmeye çalışan ODA teknolojisi, bu açıdan farklı bir yaklaşım sunuyor. Özellikle hareket hâlindeyken stres takibi yapmak isteyen kullanıcılar için faydalı olabilir.

Benim açımdan en büyük artısı, bir stres testi başlatmak için durmak veya elimizi sensöre yerleştirmek zorunda olmamamız. Yüzüğü takıp günlük işlerimize devam edebiliriz. Bu, stres verilerini düzenli takip etmek isteyen kişiler için bence büyük kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

Elbette 6 saatlik sürekli çalışma süresi, bana en azından şu aşamada yeterli gelmiyor. Sabah takılan bir yüzüğün geceye kadar ölçüm yapmasını isteyen kullanıcılar için kullanım süresi konusunda önemli iyileştirme yapılması şart. Araştırmanın küçük katılımcı grubuyla gerçekleştirilmesi de sonuçların günlük hayatta ne ölçüde karşılık bulacağını belirsiz kılıyor. O yüzden ben daha büyük bir grupla denenmesi gerektiğini düşünüyorum.