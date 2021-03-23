Antik Mısır'ın Yok Olma Sebebi Volkanik Patlamalar mıydı?

Antik Mısır'ın yok olma sebebi volkanik patlamalar olabilir. 1994'ten bu yana Mısır'daki antik bir kenti araştıran ve kuyulardaki suyun yok olduğunu tespit eden arkeologlar, Mısır'la alakası olmayan bir bölgeden gelen volkanik tehlikenin Mısır'ı yok ettiğini düşünüyor.

Antik Mısırlılar, 2000 yıldan daha uzun süre önce tatlı su kaynağı kuruduğundandan dolayı kıyı şehirlerinden birini terk ettiler. Ancak şehrin terk edilmesindeki neden, dünyanın diğer tarafında patlayan ve şiddetli bir kuraklığı tetikleyen büyük bir yanardağ olabilir.

Arkeologlar, 1994'ten beri Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Berenike şehrini kazıyorlar. Berenike, MÖ 275 ile 260 yılları arasında kurulmuş, ancak MÖ 220 ile 200 yılları arasında geçici olarak terk edilmiş ve yüzyıllar boyunca yeniden ikamet edilmemiş bir bölge. Mısır, MÖ 30'da Roma İmparatorluğu tarafından saldırıya uğradıktan sonra Berenike, imparatorluğun en güneydeki limanı oldu.

Volkanik patlamalar Antik Mısır'ı yok etmiş olabilir

Varşova'daki Akdeniz ve Doğu Kültürleri Enstitüsü'nden Marek Woźniak, Berenike'nin “şehir ve askeri üssün bir tür birleşimi” olduğunu söylüyor.

Woźniak, 2014'ten beri kale duvarındaki kapı ve kulenin kalıntılarını kazıyor. Toledo Üniversitesi'nden James Harrell'le birlikte binanın zemine battığını dile getiriyor. Kuyu günümüzde hala su biriktiriyor. Woźniak, "Aslında biraz tuzlu olmasına rağmen tadı oldukça güzel" dedi.

Ancak kuyunun MÖ 220 ile 200 yılları arasında kuruduğu ve rüzgarla içine kum dolduğu tespit edildi. Bu kuyuda MÖ 199'dan önceki yıllara ait iki bronz sikkenin de korunduğu aktarıldı. Kalenin başka bir yerinde o zamana ait çok az eser var ve bu da Berenike'nin terk edildiğini gösteriyor.

Woźniak, kuyunun kurumasına neden olan birkaç yıl sürecek bir kuraklık olması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden de en olası nedenin volkanik bir patlama olduğunu düşünüyor.

Buna paralel olarak Yale Üniversitesi'nden Jennifer Marlon tarafından yürütülen bir 2017 çalışması, MÖ 209'da bir volkanik patlamanın Dünya atmosferine çok sayıda sülfat aerosolü saldığını buldu. Bu, Nil Nehri üzerindeki yaz yağmurlarının azalmasına neden oldu. Yağmurun olmaması ise kuyuların kurumasını açıklayabilir ve belki de halkı şehri terk etmeye teşvik etmiş olabilir.

Şimdilik hangi yanardağın Antik Mısır'daki hayatı bitirdiği belli değil. Woźniak ve Harrell yine de dört olasılık üzerinde duruyor. Meksika'da Popocatéptl, Küçük Antiller'deki Martinik adasında Pelée, her ikisi de Japonya'da olan Tsurumi veya Hakusan yanardağları bölgeyi zora sokmuş olabilir.