Açıköğretim (AÖF) Kayıt Ücretlerine %90 Zam Geldi: İşte Yeni Kayıt Ücretleri!

Öğrenciler sabaha Açıköğretim (AÖF) kayıt ücretlerine gelen %90 zam ile uyandı. İşte zamma dair detaylar ve yeni kayıt ücretleri!

Açıköğretim (AÖF) Kayıt Ücretlerine %90 Zam Geldi: İşte Yeni Kayıt Ücretleri!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Ülkemizde son dönemde pek çok farklı alanda karşılaştığımız zamlara bugün bir yenisi daha eklendi. AÖF programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, %90'ı aşan şaşırtıcı bir zamla karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl 620 TL'den 1120 TL'ye kadar değişen dönem kayıt bedellerinde bu yıl ciddi bir artış daha yaşandı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için dönem kayıt ücretleri artık 1180 TL ile 2080 TL arasında değişim gösteriyor.

Daha önce dönemlik ücreti 620 TL olan bölümler şimdi %90,25'lik artışla 1180 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde daha önce 870 TL olan bölümler de %80,45'lik artışla 1570 TL'ye yükseldi. Bir önceki dönemde 1095 TL olan yabancı dil programlarının ücretleri de artık 2080 TL olmuş durumda.

Açıköğretim (AÖF) Kayıt Ücretlerine %90 Zam Geldi: İşte Yeni Kayıt Ücretleri!

Ön Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570
2 Aşçılık 1.270
3 Bankacılık ve Sigortacılık 1.180
4 Bilgisayar Programcılığı 1.270
5 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180
6 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270
7 Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180
8 Çocuk Gelişimi 1.270
9 Dış Ticaret 1.180
10 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570
11 Emlak Yönetimi 1.180
12 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570
13 Ev İdaresi 1.180
14 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270
15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180
16 İlahiyat 1.180
17 İlahiyat (Arapça)* 2.080
18 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180
19 İşletme Yönetimi 1.180
20 İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270
21 Kültürel Miras ve Turizm 1.180
22 Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570
23 Lojistik 1.180
24 Marka İletişimi 1.270
25 Medya ve İletişim 1.270
26 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180
27 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180
28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180
29 Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270
30 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270
31 Sosyal Hizmetler 1.180
32 Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180
33 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180
34 Spor Yönetimi 1.180
35 Tarım Teknolojisi 1.270
36 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180
37 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930
38 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930
39 Yaşlı Bakımı 1.270
40 Yerel Yönetimler 1.180
41 Web Tasarımı ve Kodlama 1.270

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Felsefe 1.180
2 Görsel İletişim Tasarımı 1.750
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180
4 Sağlık Yönetimi 1.180
5 Sosyal Hizmet 1.750
6 Sosyoloji 1.180
7 Tarih 1.180
8 Türk Dili ve Edebiyatı 1.180
9 Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180

İktisat Fakültesi Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.180
2 İktisat 1.180
3 İktisat (İngilizce) * 2.080
4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1.180
5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2.080
6 Maliye 1.180
7 Uluslararası İlişkiler 1.180
8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2.080

İşletme Fakültesi Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Havacılık Yönetimi 1.180
2 İşletme 1.180
3 İşletme (İngilizce) * 2.080
4 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1.180
5 Turizm İşletmeciliği 1.180

Peki siz yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER