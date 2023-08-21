Açıköğretim (AÖF) Kayıt Ücretlerine %90 Zam Geldi: İşte Yeni Kayıt Ücretleri!

Ülkemizde son dönemde pek çok farklı alanda karşılaştığımız zamlara bugün bir yenisi daha eklendi. AÖF programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, %90'ı aşan şaşırtıcı bir zamla karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl 620 TL'den 1120 TL'ye kadar değişen dönem kayıt bedellerinde bu yıl ciddi bir artış daha yaşandı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için dönem kayıt ücretleri artık 1180 TL ile 2080 TL arasında değişim gösteriyor.

Daha önce dönemlik ücreti 620 TL olan bölümler şimdi %90,25'lik artışla 1180 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde daha önce 870 TL olan bölümler de %80,45'lik artışla 1570 TL'ye yükseldi. Bir önceki dönemde 1095 TL olan yabancı dil programlarının ücretleri de artık 2080 TL olmuş durumda.

Ön Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL) 1 Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570 2 Aşçılık 1.270 3 Bankacılık ve Sigortacılık 1.180 4 Bilgisayar Programcılığı 1.270 5 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180 6 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270 7 Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180 8 Çocuk Gelişimi 1.270 9 Dış Ticaret 1.180 10 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570 11 Emlak Yönetimi 1.180 12 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570 13 Ev İdaresi 1.180 14 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270 15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180 16 İlahiyat 1.180 17 İlahiyat (Arapça)* 2.080 18 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180 19 İşletme Yönetimi 1.180 20 İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270 21 Kültürel Miras ve Turizm 1.180 22 Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570 23 Lojistik 1.180 24 Marka İletişimi 1.270 25 Medya ve İletişim 1.270 26 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180 27 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180 28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180 29 Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270 30 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270 31 Sosyal Hizmetler 1.180 32 Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180 33 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180 34 Spor Yönetimi 1.180 35 Tarım Teknolojisi 1.270 36 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180 37 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930 38 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930 39 Yaşlı Bakımı 1.270 40 Yerel Yönetimler 1.180 41 Web Tasarımı ve Kodlama 1.270

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL) 1 Felsefe 1.180 2 Görsel İletişim Tasarımı 1.750 3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180 4 Sağlık Yönetimi 1.180 5 Sosyal Hizmet 1.750 6 Sosyoloji 1.180 7 Tarih 1.180 8 Türk Dili ve Edebiyatı 1.180 9 Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180

İktisat Fakültesi Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL) 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.180 2 İktisat 1.180 3 İktisat (İngilizce) * 2.080 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1.180 5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2.080 6 Maliye 1.180 7 Uluslararası İlişkiler 1.180 8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2.080

İşletme Fakültesi Lisans Programları

No Program Materyal Ücreti (TL) 1 Havacılık Yönetimi 1.180 2 İşletme 1.180 3 İşletme (İngilizce) * 2.080 4 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1.180 5 Turizm İşletmeciliği 1.180

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