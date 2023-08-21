Açıköğretim (AÖF) Kayıt Ücretlerine %90 Zam Geldi: İşte Yeni Kayıt Ücretleri!
Öğrenciler sabaha Açıköğretim (AÖF) kayıt ücretlerine gelen %90 zam ile uyandı. İşte zamma dair detaylar ve yeni kayıt ücretleri!
Ülkemizde son dönemde pek çok farklı alanda karşılaştığımız zamlara bugün bir yenisi daha eklendi. AÖF programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, %90'ı aşan şaşırtıcı bir zamla karşı karşıya kaldı.
Geçen yıl 620 TL'den 1120 TL'ye kadar değişen dönem kayıt bedellerinde bu yıl ciddi bir artış daha yaşandı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için dönem kayıt ücretleri artık 1180 TL ile 2080 TL arasında değişim gösteriyor.
Daha önce dönemlik ücreti 620 TL olan bölümler şimdi %90,25'lik artışla 1180 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde daha önce 870 TL olan bölümler de %80,45'lik artışla 1570 TL'ye yükseldi. Bir önceki dönemde 1095 TL olan yabancı dil programlarının ücretleri de artık 2080 TL olmuş durumda.
Ön Lisans Programları
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|1.570
|2
|Aşçılık
|1.270
|3
|Bankacılık ve Sigortacılık
|1.180
|4
|Bilgisayar Programcılığı
|1.270
|5
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|1.180
|6
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|1.270
|7
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|1.180
|8
|Çocuk Gelişimi
|1.270
|9
|Dış Ticaret
|1.180
|10
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|1.570
|11
|Emlak Yönetimi
|1.180
|12
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|1.570
|13
|Ev İdaresi
|1.180
|14
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|1.270
|15
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|1.180
|16
|İlahiyat
|1.180
|17
|İlahiyat (Arapça)*
|2.080
|18
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|1.180
|19
|İşletme Yönetimi
|1.180
|20
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|1.270
|21
|Kültürel Miras ve Turizm
|1.180
|22
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|1.570
|23
|Lojistik
|1.180
|24
|Marka İletişimi
|1.270
|25
|Medya ve İletişim
|1.270
|26
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|1.180
|27
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|1.180
|28
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
|1.180
|29
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|1.270
|30
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|1.270
|31
|Sosyal Hizmetler
|1.180
|32
|Sosyal Medya Yöneticiliği
|1.180
|33
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|1.180
|34
|Spor Yönetimi
|1.180
|35
|Tarım Teknolojisi
|1.270
|36
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|1.180
|37
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|1.930
|38
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|1.930
|39
|Yaşlı Bakımı
|1.270
|40
|Yerel Yönetimler
|1.180
|41
|Web Tasarımı ve Kodlama
|1.270
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Felsefe
|1.180
|2
|Görsel İletişim Tasarımı
|1.750
|3
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|1.180
|4
|Sağlık Yönetimi
|1.180
|5
|Sosyal Hizmet
|1.750
|6
|Sosyoloji
|1.180
|7
|Tarih
|1.180
|8
|Türk Dili ve Edebiyatı
|1.180
|9
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|1.180
İktisat Fakültesi Lisans Programları
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|1.180
|2
|İktisat
|1.180
|3
|İktisat (İngilizce) *
|2.080
|4
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|1.180
|5
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) *
|2.080
|6
|Maliye
|1.180
|7
|Uluslararası İlişkiler
|1.180
|8
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *
|2.080
İşletme Fakültesi Lisans Programları
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Havacılık Yönetimi
|1.180
|2
|İşletme
|1.180
|3
|İşletme (İngilizce) *
|2.080
|4
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|1.180
|5
|Turizm İşletmeciliği
|1.180
Peki siz yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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