AÖF Pro
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,646
- DOSYA BOYUTU 175 MB
- Üretici Emin TÜRK
-
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz AÖF Pro, Açıköğretim çıkmış sorular, deneme sınavları, ders özetlerini içerir.
AÖF Pro, açıköğretim sınavlarına hazırlanan öğrenciler için faydalı bir Android uygulamasıdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)’de yer alan İktisat, İşletme, Açıköğretim (Lisans) ve Açıköğretim (Önlisans) Fakültelerinin tüm bölümleri için çıkan sorular, deneme sınavları, ders özetleri, 1 soru 1 cevap çalışma modüllerini sunuyor.
Kullanıcı dostu arayüz ve mükemmel özelliklerle ön plana çıkan bu uygulamada, istediğiniz dersten istediğiniz soruya ulaşabilir ve çözümlerine rahatlıkla çalışabilirsiniz. İçerisinde binlerce soru bulunan AÖF Pro'da, özel olarak sınavlara hazırlanabilir ve detaylı istatistiğinize de ulaşabilirsiniz.
AÖF Pro İndir (Açıköğretim Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları)
Açıköğretimde okuyanlara özel hazırlanan Android uygulamalarından AÖF Pro’da 1.500.000’in üzerinde soru bulunuyor ve her geçen gün yeni sorular ekleniyor, sorular güncelleniyor. AÖF Pro uygulaması sınava hazırlananlara neler mi sunuyor?
- Soru arama: İstediğiniz ders için anahtar kelime kullanarak aramanızı tamamlayabilir, istediğiniz soruyu bulabilirsiniz.
- Gece modu: Uzun süre ders çalışmak gözleri yorar. Tamamen koyu moda geçerek geceleri gözlerinizi koruyun.
- Bölüm dışı ders ekleme: Sorumlu olmadığınız dersleri de ekleyebilir, içeriklerinden yararlanabilirsiniz.
- Aktivite kaydı: Sınavı yarıda kesmek durumunda kalabilir veya ders özetini bitiremediğiniz zamanlar olabilir.
- İstediğiniz zaman sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilir veya ders özetini kaldığınız yerden okumaya devam edebilirsiniz.
- Detaylı istatistik: Toplamda kaç soru çözdünüz, doğru yüzdeniz ne, sınava ne kadar hazırsınız? her şeyi görebilirsiniz.
- Özel sınav hazırlama: Kendiniz yanlış yaptığınız sorulardan oluşan bir sınav hazırlayabilirsiniz. Dakikasını, soru sayısını, sınav tipini seçerek özelleştirebilirsiniz.
- Sınav notu ekleme, düzenleme, hesaplama: Herhangi bir derse ait sınav notunuzu ekleyip kaydedebilir, düzenleyebilir ve notunuzu hesaplayabilirsiniz.
- AÖF duyuruları: Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuruların hiçbirini kaçırmayın.
- Jokerler: Soruyu çözmekte zorlandınız mı, joker hakkınızı (yarı yarıya, istatistik, güvenle işaretle) kullanın.