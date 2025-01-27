Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz AÖF Pro, Açıköğretim çıkmış sorular, deneme sınavları, ders özetlerini içerir.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AÖF Pro, açıköğretim sınavlarına hazırlanan öğrenciler için faydalı bir Android uygulamasıdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)’de yer alan İktisat, İşletme, Açıköğretim (Lisans) ve Açıköğretim (Önlisans) Fakültelerinin tüm bölümleri için çıkan sorular, deneme sınavları, ders özetleri, 1 soru 1 cevap çalışma modüllerini sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüz ve mükemmel özelliklerle ön plana çıkan bu uygulamada, istediğiniz dersten istediğiniz soruya ulaşabilir ve çözümlerine rahatlıkla çalışabilirsiniz. İçerisinde binlerce soru bulunan AÖF Pro'da, özel olarak sınavlara hazırlanabilir ve detaylı istatistiğinize de ulaşabilirsiniz.

AÖF Pro İndir (Açıköğretim Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları)

Açıköğretimde okuyanlara özel hazırlanan Android uygulamalarından AÖF Pro’da 1.500.000’in üzerinde soru bulunuyor ve her geçen gün yeni sorular ekleniyor, sorular güncelleniyor. AÖF Pro uygulaması sınava hazırlananlara neler mi sunuyor?