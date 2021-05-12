App Store Güvenliği 1,5 Milyar Dolarlık Zararın Önüne Geçti

App Store güvenliği sayesinde yalnızca 2020 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık zarar önlendi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından yayımlanan rapor, geçtiğimiz yıla ait bazı istatistiki bilgilere sahip olmamıza olanak sağladı.

App Store Güvenliği Dolandırıcılara Geçit Vermiyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2020 yılına ait bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda bazı istatistiki bilgiler yer alıyor. Aktarılan bilgilere göre şirket, geçtiğimiz yıl dolandırıcılık şüphesi taşıyan yaklaşık 1,5 milyar dolarlık zararın önüne geçti.

Şirket tarafından yayımlanan raporda, "Apple, dolandırıcılık yapan geliştiricileri ve kullanıcıları tespit edip bunlara karşı yasal işlem başlatarak App Store’un kullanıcıların uygulamaları güvenli ve güvenilir bir biçimde keşfedebilecekleri bir yer olmayı sürdürmesine yardımcı oluyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan rapora göre 2020 yılında 1 milyon civarında sorunlu yeni uygulama ve yaklaşık 1 milyon sorunlu uygulama güncellemesinin önüne geçildi. Bu uygulamalardan 48 bin tanesi gizli ya da belirtilmemiş özellik içerdiği için kaldırıldı. 150 bini aşkın uygulama ise spam, taklit ya da kullanıcıları kandırarak alışveriş yapmaya yönlendirme nedeni ile engellendi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 95 bin uygulama dolandırıcılık gerekçesi ile uygulama mağazasından kaldırıldı. Bunların büyük bir kısmını çalışma şekli sonradan değiştirilen uygulamalar oluşturdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bazı geliştiriciler inceleme sürecinin ardından uygulamanın temel çalışma şeklini değiştirebiliyor. Bu tarz uygulamalar tespit edildiği takdirde mağazadan kaldırılıyor.

Uygulamaların en sık reddedilme nedenleri arasında çok fazla kullanıcı verisi talep etmek ya da toplanan verileri kötüye kullanmak yer alıyor. App Review (Uygulama İnceleme) ekibi, geçtiğimiz yıl bu tür gizlilik ihlalleri yapan 215 bini aşkın uygulamayı engelledi.

Teknoloji devi, geçtiğimiz yıldan bu zaman kadar toplamda 1 milyardan fazla puanlamayı ve 100 milyon yorumu inceledi. Denetleme standartlarına uymayan 250 milyondan fazla puanlama ve yorum kaldırıldı. Şirket ayrıca puanlama ve yorum yapan hesapların gerçek olup olmadığını tespit edebilmek içni yeni araçlar geliştirdi.

2020 yılında dolandırıcılık amacı ile açılan 470 bin geliştirici hesabı iptal edildi. 250 bin geliştiricinin kayıt talebi ise dolandırıcılık ihtimali nedeni ile reddedildi. Dolandırıcılık ve kötüye kullanım gerekçesi ile 244 milyon kullanıcı hesabı devre dışı bırakıldı. Son bir yıl içerisinde 3 milyondan fazla çalıntı kartı tespit edildi.