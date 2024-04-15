App Store'da Akıl Almaz Olay: İlk Onaylı Emülatör Çalıntı Çıktı!

Geçen hafta sonu, ilk el konsolu oyun emülatörü App Store'a giriş yaptı.Yeni bir emülatör olan iGBA, görünüşe göre Apple'ın dünya çapında emülatörlere izin vermeye başladığından beri App Store'da bulunan ilk Game Boy Advance emülatörü.

Fakat giriş yapmasından 24 saat sonra bu oyun emülatörü App Store'dan kaldırıldı. Kaldırılma sebebi henüz bilinmiyor fakat iGBA'nın sadece açık kaynaklı proje GBA4iOS'un bir kopyası olduğu ve izin veya uygun lisanslama olmadan mağazaya sürülmesi olduğu tahmin ediliyor.

App Store'da Telif Hakkı İhlali

Bu durum, MacRumors'un bildirdiğine göre, Apple'ın uygulamayı telif hakkı ve spam kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırmasından sonra doğrulanan bir durum gibi görünüyor. Çünkü bu, iGBA'nın geliştirici Mattia La Spina'nın kendi çalışması gibi görünmüyor.

Telif hakkı ihlali, GBA4iOS'un yaratıcısı Riley Testut'un iGBA'nın kodunu ve varlıklarını çalma konusundaki şikayeti nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. (iGBA ile GBA4iOS arasındaki tek önemli fark reklamların eklenmiş olmasıydı.) Ancak, bu aynı zamanda ROM emülatörlerinin bir kategorideki olası korsanlık sonuçları nedeniyle de gündeme gelebilir.

iGBA'nın diğer bir sorunu, App Store listesine göre konum verileri ve tanımlayıcılar gibi, kullanıcıları tanımlamak için kullanılabilecek verileri toplaması. Fakat kullanıcılar uygulamayı yüklediğinde konum verileri izni veya bazı Reddit kullanıcılarının bildirdiği iç içe tarayıcı izleyici onay formuyla karşılaşmadıklarını bildirdiler.