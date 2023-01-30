App Store Fiyatlarına Zam Geliyor!

Teknoloji devi Apple, App Store fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından alınan zam kararından birçok ülke etkilenecek. Yapılan açıklamada hangi ülkelerin etkileneceği belli oldu. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

App Store Fiyatlarına Neden Zam Uygulanacak?

Resmi uygulama mağazası App Store'da yer alan uygulamaların ve oyunların ücretleri ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Apple tarafından yapılan duyuruya göre resmi uygulama mağazasında ücretlere zam uygulanacak.

13 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak zam kararından etkilenecek ülkeler arasında Kolombiya, Mısır, Macaristan, Nijerya, Norveç, Güney Afrika ve Birleşik Krallık yer alıyor. Yani Türkiye, alınan bu zam kararından etkilenmeyecek. Zam kararı kapsamında uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarında artış yaşanacak.

Özbekistan'da ise katma değer vergisinde (KDV) yüzde üç oranındaki indirim nedeniyle zam yerine fiyat düşüşü gerçekleşecek. İrlanda, Lüksemburg, Singapur ve Zimbabve'deki fiyatlar değişmeyecek fakat KDV değişiklikleri nedeniyle bir düzenleme olacak.

Apple, Kamboçya, Kırgızistan, Endonezya, Singapur, Güney Kore, Tacikistan, Tayland ve Özbekistan'daki yerel geliştiricilerin gelirlerinin ocak ayının sonunda artacağını ifade ediyor.

Apple, aralık ayı içerisinde geliştiricilere App Store uygulamaları için 700 yeni fiyat noktası sağlamayı planlamayı duyurmuştu. Bu karar da App Store fiyatlandırmasında daha fazla çeşitliliğe izin verdi. Uygulamaların ücreti 29 cent ile 10 bin dolar arasında değişiklik gösterebilecek. Bu değişiklikler, 2023 yılının İlkbahar mevsiminde uygulanacak.