Apple, 12 Adet Mac Modelini Eski Ürünler Listesine Ekledi: 2018 Model MacBook Air ve Pro Artık Donanım Desteği Almayacak!

Apple, yeni M4 Çipli MacBook modellerini beklediğimiz şu günlerde ilginç bir karara imza attı. Şirket, içerisinde 2018 MacBook Air ve MacBook Pro'nun da bulunduğu 12 adet Mac modelini klasik ve eski ürünler isimli listelerine ekledi.

Apple'ın "Antika" Listelerine Eklenen Mac Modelleri Donanım Desteğinden Mahrum Kalacak

Son yıllarda düzenli olarak geçmiş ürünlerini eskimiş ve klasik olarak adlandırdığı sınıflara ekleyen Apple, mevcut listelerini tekrardan güncelledi. Ünlü şirket, kısa bir süre önce 12 farklı Mac bilgisayarını bu listelere ekledi. Buna göre içerisinde 2018 MacBook Air ve MacBook Pro bulunduğu 12 cihaz artık donanım desteği alamayacak.

Firmanın düzenli olarak güncellediği klasik ürünler, 5 yıldan uzun 7 yıldan kısa süre önce dağıtımları biten ürünleri kapsarken, eski ürünler listesi ise 7 yıldan uzun süre önce satıştan kaldırılan cihazları tanımlıyor. ABD merkezli teknoloji devi, 2018 yılında çıkmış olan MacBook modellerimi de bu listelere dahil etti.

Şirket, söz konusu yıl içerisinde piyasaya sürülen 13 inçlik MacBook Air ve 13 inçlik MacBook Pro modelini “klasik” listesine aldı. Bununla beraber, 2016 ve önceki senelerde satışa sunulan diğer cihazlarda eski ürünler listesine dahil edildi. Mevcut listelere eklenen yeni cihazlar için artık resmi Apple servislerinde onarım işlemleri yapılamayacak.

"Klasik" Listesine Eklenen Mac Ürünleri

​MacBook Air (13 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2017)

"Eski" listesine eklenen Mac ürünleri

MacBook (12 inç, 2016)

MacBook Air (13 inç, 2015)

MacBook Pro (13 inç, 2016, 4 Thunderbolt)

MacBook Pro (13 inç, 2016, 2 Thunderbolt)

MacBook Pro (15 inç, 2016)

MacBook Pro (13 inç, 2015)

iMac (21,5 inç, 2015)

iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2015)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2015)

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