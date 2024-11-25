Apple 15 Farklı 'Eskiyen' Ürününü Gözden Çıkardı: Artık Üretilmeyecek
Apple, çok yakında 15 farklı ürününün üretimini durduracağını duyurdu.
2024 yılı içerisinde pek çok yeni ürününü piyasaya süren Apple, uzun bir süredir izlediği stratejiye bu yıl da uyguluyarak 'eskiyen' ürünlerini rafa kaldırma kararı aldı. Şirket, kısa bir süre önce geçmiş yıllarda satışa sunduğu bir dizi ürününün üretimi durdurduğunu açıkladı.
Şirket, aldığı yeni karar ile birlikte nispeten eskimiş 15 kadar ürününü gözden çıkardı. Dev firma, söz konusu ürünlerin bundan böyle Apple Store üzerinden satın alınmayacağını bildirdi.
Apple'ın Üretimini Durdurduğu 15 Ürün
ABD merkezli teknoloji devi, 2024 yılında tanıttığı yeni teknolojilerinin yanı sıra, daha önce piyasaya sürdüğü 15 farklı ürünü artık üretmeyecek. Şirketin rafa kaldırdığı 15 ürünün listesi şu şekilde:
- iPad mini 6
- iPhone 15 serisi için üretilen kumaş kılıflar
- M3 MacBook Pro
- M2 Mac mini
- M3 iMac
- iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
- iPhone 13
- Lightning girişli Magic aksesuarlar
- Apple Watch Series 9
- AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max
Eğer daha öncesinde bu ürünleri almayı planladıysanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Keza, bundan böyle üretilmeyecek ürünlerin son stokları hızlıca tükenebilir.
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