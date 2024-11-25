Apple 15 Farklı 'Eskiyen' Ürününü Gözden Çıkardı: Artık Üretilmeyecek

2024 yılı içerisinde pek çok yeni ürününü piyasaya süren Apple, uzun bir süredir izlediği stratejiye bu yıl da uyguluyarak 'eskiyen' ürünlerini rafa kaldırma kararı aldı. Şirket, kısa bir süre önce geçmiş yıllarda satışa sunduğu bir dizi ürününün üretimi durdurduğunu açıkladı.

Şirket, aldığı yeni karar ile birlikte nispeten eskimiş 15 kadar ürününü gözden çıkardı. Dev firma, söz konusu ürünlerin bundan böyle Apple Store üzerinden satın alınmayacağını bildirdi.

Apple'ın Üretimini Durdurduğu 15 Ürün

ABD merkezli teknoloji devi, 2024 yılında tanıttığı yeni teknolojilerinin yanı sıra, daha önce piyasaya sürdüğü 15 farklı ürünü artık üretmeyecek. Şirketin rafa kaldırdığı 15 ürünün listesi şu şekilde:

iPad mini 6

iPhone 15 serisi için üretilen kumaş kılıflar

M3 MacBook Pro

M2 Mac mini

M3 iMac

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 13

Lightning girişli Magic aksesuarlar

Apple Watch Series 9

AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max

Eğer daha öncesinde bu ürünleri almayı planladıysanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Keza, bundan böyle üretilmeyecek ürünlerin son stokları hızlıca tükenebilir.

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