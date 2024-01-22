iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro: Apple, 2024 Yılına Dair Neler Planlıyor?

Apple'ın tüm iPad serisi, dinamik güncellemeler ve donanım değişiklikleriyle 2024 yılında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha büyük bir iPad Air'den iPad Pro'daki OLED ekranlara ve daha hızlı iPad Mini modellerine kadar bu yıl görebileceğimiz tüm yenilikleri sizler için derledik.

Şirket 2023 yılında herhangi bir iPad piyasaya sürmedi ve Ekim 2022'deki M2 iPad Pro en son donanım güncellemesi oldu. iPad serisinin yenilenme zamanı geldi ve söylentiler, ürün yelpazesinde kayda değer iyileştirme beklentileriyle dolu.

iPad Pro 2024 Söylentileri

iPad Pro modellerindeki en önemli değişiklik OLED ekranlara geçilecek olması. Bu geçişin daha iyi görüntü kalitesi de dâhil olmak üzere pek çok fayda sağlaması bekleniyor. Spekülasyonlar, iPad Pro için OLED ekran üretiminin yakında başlayabileceğini ve 2024 yılında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

OLED ekranın iPad Pro'ya entegre edilmesi, görsel deneyimi çeşitli şekillerde geliştiriyor. OLED (Organik Işık Yayan Diyot) teknolojisi, her pikselin kendi ışığını yaymasını sağlayarak arka ışık ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Arka ışığın olmaması, pikseller tamamen kapanabildiği için gerçek siyahlar ve yüksek kontrast oranı ile sonuçlanıyor. Ayrıca OLED ekranlar, LCD ekranlara kıyasla daha canlı renkler ve daha hızlı tepki süreleri sunuyor.

Ekran yükseltmesinin yanı sıra, iPad Pro için daha sağlam bir çerçeve ve alüminyum yapıyla dizüstü bilgisayara daha çok benzetmeyi amaçlayan yeni bir Magic Keyboard aksesuarı söylentileri de var.

Tasarım, Apple'ın evrensel bağlantı noktasına zorunlu geçişinin bir parçası olarak bir USB-C bağlantı noktası da içerecek. USB-C bağlantı noktaları, eski USB türlerine kıyasla daha yüksek veri aktarım hızları ve şarj özellikleri sunuyor. Ayrıca daha geniş bir aksesuar ve çevre birimi yelpazesini destekleyerek iPad Pro'yu çeşitli profesyonel ve yaratıcı kullanımlar için daha uyarlanabilir hâle getiriyor.

Söylentilere göre 2024 iPad Pro modellerinde M3 işlemcinin kullanılması bekleniyor. Hâlihazırda MacBook Pro ve iMac modellerinde kullanılan işlemci, 3 nm süreci üzerine üretildi ve gelişmiş performans ve verimlilik sunuyor.

iPad Air 2024 Söylentileri

iPad Air modellerinin mevcut Magic Keyboard'u kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Ayrıca iPad Air'in muhtemelen yeni bir işlemci içeren daha büyük ekranlı bir versiyonu hakkında da spekülasyonlar var.

iPad Air için en önemli yükseltme M1'den M2 işlemci serisine geçiş olacak. M2 işlemci, önceki modele göre daha güçlü ve özellikle yapay zekâ odaklı görevler ve grafiksel anlamda yoğun uygulamalar gibi kullanım alanlarında genel performansı artıracak.

Söylentilere göre iPad Air'in mevcut en büyük iPad Pro'nun boyutunu yansıtan 12.9 inçlik bir modelinin Mart 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca ikisi mevcut boyutu koruyan, diğer ikisi ise daha büyük 12.9 inç boyutuna sahip dört modelin planlandığı bildiriliyor.

Bununla birlikte iPad Air'deki ekran teknolojisinin aynı kalması ve mini-LED veya OLED gibi teknolojilere geçiş yapmak yerine mevcut LED tabanlı Liquid Retina ekranı kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

iPad mini ve iPad 2024 Söylentileri

iPad mini ve standart model iPad için de ufukta güncellemeler görünüyor. Bu güncellemeler muhtemelen daha iyi performans ve verimlilik için daha hızlı işlemciler (potansiyel olarak A16 işlemci) içerecek.

Yakında çıkacak iPad mini 7'nin 120Hz ekrana sahip olması beklenmiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü 120Hz yenileme hızlarını mümkün kılan ProMotion teknolojisi iPad Pro serisine özel olmaya devam edecek.

Özellikle iPad 11'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple'ın Home tuşu ve Lightning bağlantı noktasına sahip son model olan iPad 9'u kullanımdan kaldırması bekleniyor.

Apple'ın 2024'ün sonunda ya da 2025'in başlarında ortaya çıkması beklenen katlanabilir bir iPad üzerinde aktif olarak çalıştığına dair söylentiler de var. Raporlar, Apple'ın bu yenilikçi katlanabilir iPad konseptinde ilerleme kaydettiğini ve 2024 yılı sonuna kadar sınırlı üretime geçmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Peki siz Apple'ın 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPad modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.