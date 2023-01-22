Apple'ın 2024 Yılı iPad Pro Planları Belli Oldu: Devrimsel Değişiklikler!

iPad Pro serisi son zamanlarda birkaç küçük revizyon geçirmiş olsa da mevcut nesil tasarım dilinin 2018'de tanıtılmasından bu yana her şey büyük ölçüde aynı kaldı ancak yeni bir rapora göre Apple gelecek yıl için "büyük bir iPad Pro yenilemesine" hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında bu yılın iPad serisi için "durağan bir yıl" olacağını bildirdi. Gurman, iPad Pro için "kayda değer bir şey" beklemememiz gerektiğini ve giriş seviyesi iPad, iPad mini veya iPad Air için de herhangi bir "büyük güncelleme" gelmeyeceğini söylüyor.

Ancak 2024 yılına baktığımızda işler heyecan verici bir hâl alıyor. Gurman, Apple'ın ilkbaharda piyasaya çıkabilecek "iPad Pro için büyük bir yenileme" hazırladığını bildiriyor. Bu yenilemenin "güncellenmiş bir tasarım" ve ilk kez OLED ekranlara yükseltme sunması bekleniyor.

2024 Yılı iPad Pro'ları Ne Yeniliklere Sahip Olacak?

Bu yeni iPad Pro'nun neye benzeyebileceğine gelince, son zamanlarda birkaç farklı söylenti duyduk. Raporlar, Apple'ın iPad Pro tasarımını mevcut alüminyum tasarım yerine cam bir arka yüz kullanacak şekilde güncelleyebileceğini öne sürüyor. Apple ayrıca iPhone'da kullanılan MagSafe teknolojisine benzer şekilde MagSafe şarj özelliğini iPad Pro serisine getirmeyi de düşünüyor.

Apple'ın iPad Pro'yu önümüzdeki yıl içinde OLED ekranlara geçirme hedefini de ilk kez duymuyoruz. Analist Ross Young kısa bir süre önce OLED'li ilk iPad Pro'nun OLED'li MacBook Air ile birlikte 2024 yılında piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Apple'ın iPad serisini 14 inç ve hatta 16 inç gibi daha büyük ekran boyutlarına genişletmeyi düşündüğüne dair haberler de var. Bu yeni ekran boyutlarının iPad Pro revizyonunun bir parçası olarak piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil.

Apple, yeni iPad Pro için hedeflediği 2024 ilkbahar lansmanına doğru ilerlerken, başka sızıntıların da ortaya çıkmasını bekliyoruz. Peki sizin iPad Pro'nun yenilenmesiyle nelerin geleceğine dair tahminleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.