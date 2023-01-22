Apple'dan Yeni Patent: Çatlamaya Dayanıklı Katlanabilir Ekran!

Apple'ın katlanabilir teknolojiye olan ilgisi yeni değil, zira şirket son yıllarda bu teknolojiyle ilgili çeşitli patentler aldı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından verilen son patent, çatlamaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış katlanabilir bir ekranı tanımlıyor. Bu, katlanabilir cihazlarla ilgili temel endişelerden biri olan kırılganlık sorununu potansiyel olarak çözebilir.

US-20230011092-A1 numaralı patent, esnek bir alt tabaka, ince film transistör tabakası ve koruyucu bir tabaka dâhil olmak üzere birden fazla tabakadan oluşan bir ekranı gözler önüne seriyor. Koruyucu tabaka, ekranın hasara en açık kısmı olan esnek alt tabakada çatlakların oluşmasını önlemek üzere tasarlanmıştır.

Apple Yeni Katlanabilir Ekranıyla Sektöre Yön Verebilir

Çatlamaya dayanıklı ekrana ek olarak, Apple'a kendi kendini iyileştirebilen ekran için de bir patent verildi. Bu teknoloji, ekranın katlanabilir cihazlarda sıkça karşılaşılan bir başka sorun olan küçük çiziklerden kurtulmasını sağlayacak.

Birçok uzman katlanabilir bir iPhone'un olası olmadığına inanırken, olası bir katlanabilir iPad'e dair de raporlar var. Bu, Apple'ın katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürmeden önce teknolojiyi denemesine ve geliştirmesine olanak sağlayabilir. Katlanabilir bir iPad, Apple'ın portföyünde iPhone'a kıyasla daha az önemli bir ürün olduğu için şirket için daha az riskli olacak.

Yaklaşan Pixel Fold ile Google da dâhil olmak üzere katlanabilir pazara giderek daha fazla şirketin girmesiyle, yakın gelecekte Apple'dan katlanabilir bir cihaz görmemiz muhtemel görünüyor. Bu yeni patent ve kendi kendini iyileştiren ekranlarla ilgili önceki patentler muhtemelen Apple'ın katlanabilir cihazının geliştirilmesinde önemli bir faktör olacak ve katlanabilir form faktörüne daha fazla dayanıklılık ve güvenilirlik getirecek.