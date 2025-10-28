iPhone 17 Apple'a Yaradı: Türkiye’yi 4'e Katladı

Apple, iPhone 17 satışlarındaki rekor artış sayesinde piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine çıkardı. Şirketin hisse fiyatı Ekim ayındaki yükselişin ardından 13 Ekim 2025’te 269,53 dolar eşiğini aşarak tarihi bir kilometre taşına ulaştı.

Apple 4 Trilyon Dolar Değerine Ulaştı: iPhone 17 Satışları Şirketi Zirveye Taşıdı

Apple bir kez daha tarih yazdı. Bir süre önce tanıttığı iPhone 17'lerin yoğun ilgi görmesi nedeniyle hisse fiyatları yükselen şirketin piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı. 2018’de 1 trilyon, 2020’de 2 trilyon, 2022’de 3 trilyon dolar değerine ulaşan şirket, 2025’te rekorunu tazeledi.

iPhone 17 her ne kadar bu yükselişin arkasındaki temel neden olsa da diğer departmanlardaki büyüme de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay gibi servisleri kapsayan Apple Hizmetler bölümünün tek başına 100 milyar dolar üzerinde gelir getirmesi dikkatleri üzeine çekti.

Üstelik buradaki kar oranları yüzde 70 ile donanıma kıyasla çok daha yüksek. Yani Apple bu alanda elde ettiği gelirden 100 milyar dolarlık donanım satışına göre çok daha fazla para kazanıyor. Şirket, ayrıca 2024’ün üçüncü çeyreğinde 29 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Belirtmekte fayda var ki kırdığı tüm rekorlara rağmen Apple hala zirvede değil. Yapay zeka veri merkezlerinin arkasındaki isim NVIDIA, 4.7 trilyon dolar piyasa değeri ile hala zirvede. Microsoft ise 3.95 trilyon dolar ile Apple'ın ensesinde.