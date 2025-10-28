En Çok Satılan Oyunlar: Türkçe Oyun İlk Beşte!

Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Son paylaşılan verilerle birlikte Steam kullanıcılarının son bir hafta içinde en çok hangi oyunları satın aldığı öğrenildi. SteamDB'nin oyunların satış miktarına dayandırdığı listenin en çok dikkat çekici tarafı ise Battlefield 6'nın yine ilk sırada yer alması oldu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (21-28 Ekim)

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satılan oyunlar arasında zirvede Battlefield 6 yer aldı. Oyun, haftalardır en çok satılanlar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Bu hafta da herhangi bir gerileme görmedi. Bu başarı, açık beta sürecinden bu yana ilgi odağı olan oyunun rakip tanımadığını gösteriyor.

Listenin ikinci sırasında nispeten yeni sayılabilecek bir oyun olan Dispatch yer aldı. 22 Ekim'de oyuncularla buluşan oyun, ilk haftasını bile doldurmadan büyük bir satış miktarı elde ederek Battlefield 6'nın hızına yetişmeyi başardı. AdHoc Studio tarafından geliştirilen oyun, süper kahraman oyunlarını sevenler tarafından çok beğenilmiş gibi görünüyor.

Dispatch'ten sadece bir gün önce piyasaya sürülen RV There Yet isimli oyun, en çok satılan üçüncü oyun oldu. Nuggets Entertainment tarafından yayınlanan oyun, arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında en eğlenceli yapımlardan biri olarak yer edinmiş durumda. Mizahi yönü üzerinde çok durulan RV There Yet'in "çok olumlu" derecelendirmeye sahip olduğunu da belirtelim.

Escape From Duckov, listenin dördüncü sırasında yer aldı. 16 Eki 2025'de piyasaya sürülen oyun şimdiden en iyi macera oyunları arasında yer almayı başardı. Oyuncular, bu oyunda son derece tehlikeli bir ördek karakteri yönetiyor. Escape From Tarkov'dan esinlenerek geliştirilen oyunda hayatta kalmak içinse düşman ördekleri alt etmek gerekiyor.

Listenin beşinci sırasında ARC Raiders yer aldı. Büyük beta döneminde inanılmaz bir satış rekoru kırarak satış miktarı bakımından Battlefield 6'ya yetişen oyuna olan ilgi düzeyinde son zamanlarda önemli bir düşüş meydana gelmiş gibi görünüyor. Yine de en çok satılan oyunlar arasında ilk 5'te yer alması, oyunun önemli bir başarı elde ettiğini gösteriyor.