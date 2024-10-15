Apple Uygun Fiyatlı Yeni iPad mini Modelini Tanıttı

Apple, merakla beklenen yeni iPad mini modelini resmen tanıttı. Hem kompakt tasarımı hem de güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken cihaz, sürpriz bir şekilde Apple'ın internet sitesinde ön siparişe açıldı. Peki iPhone 15 Pro ile aynı işlemciye sahip olan yeni 2024 iPad mini kullanıcılarına neler sunuyor? İşte iPad mini özellikleri ve Türkiye fiyatı!

iPad mini Özellikleri

Yenilenen 2024 iPad mini, 8.3 inç boyutunda Liquid Retina ekran ile birlikte geliyor. 2266 x 1488 çözünürlüğe sahip olan bu panel 236 PPI değerine ve 500 nit maksimum ekran parlaklığına sahip. Ayırca Apple Pencil Pro gibi kalemleri de destekliyor.

Cihaz, gücünü daha önce iPhone 15 modellerinde gördüğümüz ve Apple'ın kendi geliştdiği A17 Pro işlemcisinden alıyor. Elbette ki iPhone 15'deki versiyona kıyasla biraz daha gelişmiş olan bu işlemci, iPad mini'de hem gündelik kullanım hem de yapay zeka görevlerinde yüzde 20'ye yakın daha fazla performans sunuyor.

Kamera tarafında 12 MP geniş açılı lensle desteklenen iPad mini, video kaydı için 4K çözünürlüğe kadar destek sunarken, ön kamerada da 12 MP ultra geniş lens yer alıyor. Cihaz, tüm güncel Apple ürünleri gibi USB-C bağlantı noktasına sahipken, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi kablosuz bağlantı standartlarını da destekliyor.

Özellik Detaylar Renk Seçenekleri Mavi, Mor, Yıldız Işığı, Uzay Grisi Depolama Kapasitesi 128 GB, 256 GB, 512 GB Boyutlar 195,4 mm x 134,8 mm x 6,3 mm Ekran 8.3 inç Liquid Retina, 2266 x 1488 çözünürlük, 326 ppi Parlaklık 500 nit Çip A17 Pro Çip (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU) Arka Kamera 12 MP Geniş Kamera, F/1.8 diyafram Ön Kamera 12 MP Ultra Geniş Kamera Video Kaydı 4K video kaydı (60 fps), 1080p HD video kaydı Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G (Wi-Fi + Cellular modelleri) Pil Ömrü Wi-Fi ile 10 saat internet kullanımı Şarj ve Giriş Portları USB-C bağlantı noktası, DisplayPort desteği Desteklenen Aksesuarlar Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil Pro İşletim Sistemi iPadOS 18

iPad mini Türkiye Fiyatı

2024 iPad mini için belirlenen Türkiye fiyatı ise128 GB'lık başlangıç modelinde Wi-Fi versiyonda 23.999 TL. Eğer hem Wi-Fi hem de Cellular yani SIM kart destekli versiyonunu isterseniz ise 30.999 TL. Şu an için ön siparişte olan yeni iPad mini 23 Ekim'de satışa çıkacak.