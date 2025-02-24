Apple'dan ABD'ye Eşi Benzeri Görülmeyen Tarihi Yatırım!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. ABD merkezli şirket, anavatanına Çin ile devam eden teknoloji savaşında daha fazla destek olmak için tarihi bir yatırım anlaşması imzaladı.

Aktarılanlara göre Apple, bu yatırım anlaşması kapsamında ABD'de önümüzdeki 4 yıl içerisinde toplamda 500 milyar dolar yatırım yapacak. Bu süreçte toplamda 20 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefleyen firma, harcamalarının büyük bir bölümünü ileri dönük araştırma projelerine ve veri merkezlerine ayıracak.

Apple, ABD'de Kuracağı Yeni Veri Merkezleri İçin 20 Bin Kişiyi İşe Alacak

Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Apple, kısa bir süre önce ABD'de tekrardan başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ile Çin ile süregelen teknoloji rekabeti üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Dev şirket, toplantı sonrası ülkesine 500 milyar dolarlık dev bir yatırım yapma kararı aldı.

Apple'ın masaya yatırılan yatırım planı kapsamında ABD'de uzun süredir birlikte çalıştığı Foxconn ile özel bulut bilişim sistemleri için yeni veri merkezleri kuracağı bildiriliyor. Ayrıca, gelecekteki Amerikan üreticilerini yetiştirmek ve geliştirmek amacıyla yeni akademiler kurulacak. Söz konusu merkez ve akademilerin birden fazla eyalette inşa edilmesi bekleniyor.

Teknoloji devi ayrıca, bu veri merkezlerinde ar-ge, silikon mühendisliği ve yapay zeka alanlarında çalışabilecek 20 bin kişiyi de istihdam edecek. Firma, yatırım planı kapsamında atılacak bu adımların, hem kendisinin hem de ABD tedarik zincirinin geleceğini şekillendirmesini, aynı zamanda Trump'ın iPhone fiyatlarını artırabilecek potansiyel ek gümrük vergilerinden kaçınmasına da yardımcı olmasını umuyor.

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