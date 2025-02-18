iPhone 17 Pro Ortaya Çıktı! Apple'ın Yeni Canavarı Böyle Görünecek

Apple, bir yandan iPhone SE 4 (iPhone 16 E) için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da iPhone 17 serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Tasarım konusunda uzun süredir eleştirilen şirket, bu durumu yeni modellerle değiştirmeyi hedefliyor. iPhon 17 Pro'nun sızdırılan görselleri ise teknoloji devinin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!

iPhone 17 Pro'nun Tasarımı Sızdırıldı

iPhone 17'lerin tanıtımına yaklaşık bir yıl var. Ancak merakla beklenen bu telefonlarla ilgili sızıntılar şimdiden başladı. Bu sızıntıların bir kısmı gerçeği yansıtmasa da tasarımda bir değişiklik olacağı konusunda neredeyse herkes hemfikir. Son olarak ortaya çıkan iPhone 17 Pro render görselleri de bu iddiayı destekler nitelikte.

İddialara göre iPhone 17 Pro'nun tasarımındaki en dikkat çekici yenilik kamera bölümünde olacak. Apple'ın alışık olduğumuz kameraların tek tek çıkıntı yaptığı tasarım anlayışı değişiyor. Android telefonlarda sıkça rastladığımız gibi iPhone 17 Pro'da da kameralar tek bir "kamera adası" içerisinde toplanacak.

iPhone 17 Pro'da önceki Pro modellerden aşina olduğumuz üçlü kamera dizilimi sol tarafta korunurken, sağ tarafta ise LED flaş, mikrofon ve LiDAR sensörü konumlandırılacak. Ayrıca daha ince çerçeveler, küçültülmüş Dinamik Ada ve iPhone 16 ile aynı tuş dizilimi de bu modelde yer alacak.

Bu değişiklikler "köklü" olarak nitelendirilemese de Apple kullanıcılarına aradıkları taze bir soluk getiriyor. Tasarımdaki bu yenilikler özellikle değişiklik isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Ek olarak şirketin performans alanında da önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

Peki siz iPhone 17 Pro'yu nasıl buldunuz? Beklediğiniz kadar farklı bir model mi yoksa Apple yine mi sınıfta kalmış. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.