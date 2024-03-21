Apple, Adalet Bakanlığı Tarafından Yine Dava Ediliyor: Peki Neden?

Apple, son dönemde teknoloji şirketleri arasında belki Adalet Bakanlığı komisyonunun en çok dava açtığı şirket olabilir. iPhone'ların kasıtlı olarak yavaşlatılması da bu davalardan en önemlileri arasında yer alıyor. Sebebi de bu dava sayesinde Apple bu suçlamayı kabul etmişti.

Bloomberg'in son haberine göre, Adalet Bakanlığı şirkete karşı yeni bir dava hazırlığı içerisinde. Bu davanın sebebinin de Apple'ın iPhone yazılım ve donanım özelliklerine erişimi kısıtlaması ve antitröst yasalarını ihlal etmesi olduğu söyleniyor.

Apple'ın Başı Davadan Kurtulmuyor

Daha önce de benzer bir davayla karşı karşıya kalan Apple, tekrar aynı süreci yaşamaya başlayacak gibi görünüyor. Davayla ilgili çok fazla detay henüz belli olmasa da resmi olarak dava sürecinin başlaması yakın bir dönemde gerçekleşebilir gibi duruyor.

Dava süreci başladığında da daha fazla bilgiye sahip olacağız. Ancak Apple'ın App Store'u tekelden ilerletmesi ve uygulama pazarındaki rekabet karşıtı bir eylem olması davanın temel sebebi olabilir diye düşünülüyor.

Şirket, App Store'un müzik akış pazarını etkileyen yönlendirme karşıtı hükümlere ilişkin ihlallerinden kaynaklı da AB komisyonu tarafından 2 milyar dolarlık bir ceza yedi. Apple bu cezaya itiraz sürecini de başlattı.