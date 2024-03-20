Apple'ın Yapay Zekası Nihayet Geliyor: MM1 Nasıl Olacak?

Son söylenenlere göre Apple, Siri'nin işlevini yükseltmek ve iOS'a bazı yapay zeka özellikleri eklemek adına, Google'ın Gemini yapay zekası için görüşmelere devam ediyor.

Geçen hafta, Apple, Wired aracılığıyla, hem metin hem de görüntüleri işleyebilen Multimodal, büyük dil modeli (MLLM) olan MM1 adlı bir araştırma makalesi yayınladı.

Rapor, MM1'in fotoğraflarla ilgili soruları yanıtladığını ve ChatGPT gibi sohbet botlarına benzeyen genel bilgi becerilerini sergilediğini gösteriyor Modelin adı hala netleşmemiş olsa da, MM1'in MultiModal 1 için kısaltma olabileceği düşünülüyor.

MM1'in Beklenen Özellikleri

MM1, diğer teknoloji devlerinin son yapay zeka modelleriyle, Google'ın Gemini'si ve Meta'nın açık kaynaklı Llama 2'si gibi benzerlikler taşıyor. Apple'ın rakipleri tarafından yapılan araştırmalar, bu tür kalibredeki modellerin yetenekli sohbet botlarını destekleyebileceğini veya kod yazarak görevleri gerçekleştirebilen "araçlar" geliştirebileceğini gösteriyor.

Bu araçlar, bilgisayar arayüzleri veya web siteleriyle etkileşim kurarak hareket edebiliyor. Bu, MM1'in Apple'ın ürün yelpazesinde önemli bir bileşen haline gelebileceğine işaret ediyor.

Apple araştırmacısı ve MM1 raporunun baş yazarı olan Brandon McKinzie, X üzerinden yapılan bir paylaşıma şu yorumu yaptı:

''Bu sadece bir başlangıç. Ekip, şimdiden bir sonraki nesil modeller üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu projeye katkıda bulunan herkese büyük teşekkürler!''

MM1, hem görüntüler hem de metinler üzerinde eğitildi. Bu eğitim, modelin metin ipuçlarına yanıt vermesini ve belirli görüntülerle ilgili karmaşık soruları ele almasını sağlıyor.

Apple'ın araştırma makalesinde buna dair bir örnek de paylaşıldı. MM1'e restoran masasında bira şişeleri ve menünün bulunduğu bir resim veriliyor. Tüm biraların beklenen mailyeti soruluyor. Bunun üzerine MM1, doğru bir şekilde fiyatı belirleyerek toplam gideri hesaplıyor.

Apple'ın bahsi geçen bu yapay zeka modelinin ismi resmi olarak açıklanmamakla birlikte ne zaman tanıtılacağı da bilinmiyor. Ancak şirket bu hızla çalışmalara devam ederse çok yakında Apple'ın yapay zeka modeliyle tanışabiliriz.