Apple Uygun Fiyatlı AirPods Ailesini Yeniledi: İşte 4. Nesil AirPods Özellikleri ve Fiyatı!

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte en yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in yıldızı olduğu gecedeki sürpriz ürünlerden biri de şirketin sevilen kulaklık serisi AirPods'un 4. Nesil versiyonu oldu. Peki AirPods 4, kullanıcılara neler sunuyor, özellikleri ve fiyatı neler? İşte detaylar!

Apple, AirPods 4 Kablosuz Kulaklığını Tanıttı!

AirPods, ilk tanıtıldığı günden itibaren Apple'ın en çok sevilen ürünlerinden biri olmayı başardı. Hatta ürün o kadar popüler oldu ki şirket sadece kablosuz kulaklık satışlarındaki başarısıyla bile onlarca rakibinden daha çok gelir elde etmeyi başardı. Durum buyken yeni nesil bir kulaklık da an meselesiydi.

iPhone 16 etkinliğinde ise beklenen oldu. Apple, iPhone 16 ailesi ile birlikte 4. Nesil AirPods modelini tanıttı. Üstelik yeni model, iPro ailesinden pek çok özellikle birlikte geliyor. Yeni AirPods 4, şirketin yeni geliştirdiği yeni model, içinde H2 çipini kullanıyor. Bu sayede hem ses kalitesi hem de kulaklık kalitesi artıyor.

Üstelik tek yenilik bu değil. Yeni kulaklık, önceki nesilin aksine USB-C portunu kullanan bir şarj kutusuyla geliyor. Söz konusu kutu, hem depolama hem de 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca Aktif Gürültü Engelleme (ANC) de bu yeni modelde mevcut. Şeffaf mod ve çevreye göre otomatik olarak ses ayarını yapan Adaptif Ses (Adaptive Audio) özelliği de kullanıcılara sunuluyor.

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