AirPods'lara Kamera Geliyor: Peki Nasıl Çalışacak?

Apple, raporlara göre AirPods kulaklıklarına kamera entegrasyonu eklemeyi planlıyor. Yeni AirPods modelleri, iPhone Face ID alıcısında kullanılan benzer bir kızılötesi (IR) kamera ile donatılacak. Bu yeni özellikler, Apple Vision Pro gibi şirketin karma gerçeklik başlığıyla kullanıldığında gelişmiş bir mekansal ses deneyimi sunacak.

Kızılötesi Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçen ay düzenlenen WWDC etkinliğinde Apple, AirPods için Siri ile etkileşimde bulunmak için jest tabanlı kontroller, oyun oynarken baş izleme yetenekleri ve sesli aramalarda iyileştirmeler gibi yeni özellikler tanıttı.

TF Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun Medium gönderisine göre, "Son tedarik zinciri anketim, Apple'ın 2026 yılına kadar kızılötesi kamera modülleri bulunan yeni AirPods'ları hızla üretmeyi planladığını gösteriyor. Bu modeller, iPhone Face ID alıcısında kullanılan kızılötesi kamera (verici değil) ile benzerlik gösterecek" dedi.

Şubat ayında yayınlanan önceki bir rapor da AirPods'ların kameralarla ve gelişmiş sensörlerle donatılabileceğine işaret etmişti.

Yeni AirPods modellerine eklenecek olan bu özellikler, Apple Vision Pro ve gelecekte şirketin piyasaya süreceği diğer başlıklarla eşleştirildiğinde mekansal ses deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Örneğin, kullanıcılar yeni kulaklıkları takıp karma gerçeklik başlığında bir video izlerken başlarını belirli bir yöne çevirirse, o yöndeki ses kaynağından daha yüksek veya daha vurgulu bir ses duyacakları söyleniyor. Bu, genel olarak daha etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Rapora göre, AirPods üzerindeki IR kameralar çevresel görüntü değişikliklerini algılayabilecek yetenekte olacak. Bu özellik, Vision Pro kullanıcısının başını hareket ettirdiğinde ve artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik ortamında video oynatıcının yöneliminde değişiklik olduğunda devreye girecek. Ayrıca, kulaklıkların cihazla etkileşim için havada jestler yapma olasılığı da bulunuyor.

Kuo, Tayvan merkezli Foxconn'un Apple'ın IR kameraların sağlayıcısı olduğunu belirtti. Tedarik zinciri devinin 18-20 milyon ünite üretmeyi planladığı bildiriliyor, bu da yaklaşık olarak 10 milyon AirPods'a denk geliyor. Ancak bu tahmin edilen rakamlar ve nihai üretim piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.