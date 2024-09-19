Apple'dan AirPods Kulaklıklara Zam: İşte Yeni Fiyatlar!

Apple, bugün beklenmedik bir şekilde AirPods kulaklılarının fiyatlarına zam yaptı. Şirketin resmi web sitesini kontrol ettiğimizde AirPods 4 ve AirPods Pro 2 modellerinin fiyatlarında bir artış yaşandığını görüyoruz. İşte zam sonrası yeni AirPods kulaklık fiyatları!

Apple, AirPods Kulaklıklara Zam Yaptı

Apple'ın 9 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunduğu AirPods 4 kulaklığı, henüz ön sipariş sürecinde olmasına rağmen zamlandı. Kulaklığın açıklanan ilk fiyatı, giriş modeli için 5.779 TL ve aktif gürültü engelleme özellikli varyantı için ise 7.999 TL idi. Ancak bugünkü zamla birlikte, fiyatlar sırasıyla 6.880 TL ve 9.250 TL'ye yükseldi.

Bununla birlikte, USB-C girişli AirPods Pro 2'nin fiyatı da arttı. Şirket, kulaklığın fiyatını 9.999 TL'den 11.690 TL'ye güncelledi. İşte zam sonrası oluşan yeni fiyatların tablosu:

Ürün İsmi Eski Fiyat Yeni Fiyat AirPods 4 5.779 TL 6.880 TL Aktif Gürültü Engelleme Özellikli AirPods 4 7.999 TL 9.250 TL AirPods Pro 2 (Type-C) 9.999 TL 11.690 TL

Not: Şu an için diğer ürünlerde bir fiyat değişikliği görünmüyor.