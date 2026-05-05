Türkiye'deki AirPods Fiyatlarına Zam Geldi

Apple, Türkiye'de günde sürpriz bir zam kararı ile başladı. İlk olarak Türkiye'deki iPhone'lara zam yapma kararı alan şirket, bununla birlikte AirPods etiketlerini de güncelledi. Böylelikle AirPods Pro 3 gibi ürünlerin de fiyatı değişti.

AirPods Pro 3'ün Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Apple'ın amiral gemisi kulaklığı AirPods Pro 3, Türkiye'de 13.999 TL'den satışa sunulmuştu. Ancak 5 Mayıs 2026'da gelen zam ile birlikte bu fiyat 15.499 TL oldu. Yani ürünün fiyatında 1.500 TL'lik bir değişim oldu. Elbette ki bu Apple'ın sitesindeki fiyat. AirPods Pro 3'ü e-ticaret platformlarında 11.599 TL'den başlayan fiyatlarla bulabilirsiniz. Ancak zammın o platformları da etkilemesi an meselesi olabilir.

AirPods 4'ün Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Apple'ın nispeten daha uygun fiyatlı olan AirPods 4 modeli ise Türkiye'de 7.999 TL'den satılıyordu. Eğer Aktif Gürültü Engelleme teknolojisinden faydalanmak isterseniz de 10.999 TL'ye çıkıyordu. Bu model de yaklaşık 1.000 TL zamlandı ve fiyatlar sırasıyla 8.999 TL ve 11.999 TL olarak güncellendi.

AirPods 4 de tıpkı Pro 3'te olduğu gibi e-ticaret platformlarında daha uygun fiyata bulunabiliyor. Örneğin standart versiyonu internetten 6.799 TL'de başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Aktif Gürültü Engelleme olan versiyonu ise 9.999 TL'ye Amazon gibi platformlarda bulabilirsiniz.

AirPods Max 2'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Apple'ın zam kararı sürpriz ve beklenmedik bir şekilde geldi. Ancak her ürün bu zamdan etkilenmedi. AirPods Max 2 de bunlardan biri oldu. Söz konusu kulaklık hala Türkiye'de 36.999 TL'ye satılıyor. Fiyatı sabit kalan AirPods Max 2, e-ticaret platformlarında en fazla 500 TL daha ucuza bulunabiliyor.

Apple Neden Zam Yaptı?

Apple'ın zam kararının arkasında ne yazık ki TL'deki değer kaybı bulunuyor. iPhone 17'lerin tanıtıldığı Eylül 2026'da 1 dolar yaklaşık 41,30 TL ediyordu. Ancak günümüzde bu 45,22 TL'ye kadar çıktı. Bu da şirketin fiyat politikasını yeniden değerlendirmesine ve etiketlerin güncellenmesine yol açtı.

Editörün Yorumu

Apple'ın Türkiye'de neden zam yaptığını anlıyorum. TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon günümüzde pek çok şirketi buna zorluyor. Ne yazık ki ortada bir gerekçe olması durumu vatandaşlar için daha çekilebilir kılmıyor. Eğer siz de yakın zamanda yeni bir AirPods almayı düşünüyorsanız yapabileceğiniz tek şey e-ticaret platformlarına zam gelmeden satın almak. Aksi durumda bu yüksek fiyatlara mahkum olacaksınız.