Xiaomi'den Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Xiaomi 17T serisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir sektör kaynakları kısa bir süre önce serinin standart modelinin temel teknik özelliklerini ve tasarımını sızdırdı. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 17T Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T genel tasarım olarak Xiaomi 15T’ye benzerlik gösterse de bazı önemli detaylarda selefinden ayrılıyor. Hatırlanacağı üzere Xiaomi 15T’de kamera kurulumunun sağ alt köşesinde kamera gibi görünen bir LED flaş bulunuyordu. Xiaomi 17T ile birlikte bu flaş modülün dışına taşınacak. Boşalan alana ise herhangi işlevi olmayan, tamamen dekoratif amaçlı dördüncü bir kamera yerleştirilecek.

Ön tarafta ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Akıllı telefon yine selefi gibi sektör standartlarının üzerinde bir ekran/gövde oranına sahip delikli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak diyebiliriz.

Xiaomi 17T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,59 inç

Çözünürlük: 2756 x 1268 piksel

Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12GB

Depolama: 256GB / 512GB

Arka Kamera 1: 50MP ana sensör

Arka Kamera 2: 50MP telefoto (5x optik zoom)

Arka Kamera 3: 12MP ultra geniş

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 6500mAh

Şarj: 67W kablolu

Gövde: Plastik

Renkler: Siyah, Açık Mavi, Pembe

Xiaomi 17T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'de 6,59 inç boyutunda, 2756 x 1268 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Burada karşılaştırma yapacak olursak, Xiaomi 15T'de 6,83 inçlik 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran karşımıza çıkmıştı. Yani yeni modelde ekran boyutlarının biraz azalacağını söylemek mümkün.

AMOLED ekranlar LCD panellere kıyasla daha canlı, daha net ve daha keskin bir görüntü sunuyor. Bunun yanında 120Hz yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında geçiş yaparken, web sayfalarında gezinirken ve oyun oynarken çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz.

Xiaomi 17T İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 Ultra yonga seti kullanılacak. Bu işlemci 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve 5 nm tabanlı yongalara kıyasla daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans gösterebiliyor.

Söz konusu yonga seti halihazırda POCO X8 Pro gibi üst düzey akıllı telefonlarda kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızdaysa Genshin Impact’i 60 FPS ve Call of Duty: Mobile’ı ise 90 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görebiliyoruz.

Xiaomi 17T Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde de aynı özellikler bulunuyordu. Yani yeni model selefiyle benzer bir kamera deneyimi sunacak.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraflarınıza daha fazla detay sığdırmanızı sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Xiaomi 17T Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 67W hızlarında şarj olabilen 6.500 mAh’li bir pil yer alacak. Xiaomi 15T’de de 67W hızları destekleniyordu. Fakat batarya kapasitesi 5.500 mAh seviyesindeydi. Yani yeni model batarya performansında selefinden önde olacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddialara göre Xiaomi 17T’nin başlangıç fiyat etiketi 935 dolar (42.280 TL) olacak. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 86.000 TL seviyesine denk geliyor. Tabii burada kritik bir detayın olduğunu belirtelim.

Yukarıda akıllı telefonun vergiler dahil 86.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olacağını söylesek de Xiaomi'nin ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uyguladığını söylemek mümkün. Bu nedenle modelin söz konusu fiyattan daha düşüğe satılacağını belirtelim. Burada bir örnek verirsek, Xiaomi 15T'yi piyasada 39.999 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz.

Bunlara ek olarak Xiaomi 15T geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürüldü. Fakat son raporlara göre marka yeni 17T serisini daha erken bir tarihte yani muhtemelen mayısta kullanıcılara sunacak.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T ile ilgili sızdırılan bilgiler tam bir amiral gemisi katili olacağı yönünde. Zira yukarıda da belirttiğim gibi akıllı telefonun fiyat etiketinin 86.000 TL gibi uçuk bir seviyede olmayacağını düşünüyorum. Muhtemelen 50 bin TL seviyesinde bir fiyata sahip olacak.